В Нижнем Тагиле (Свердловская область) начался финальный этап реконструкции пешеходной зоны Ленинградского проспекта. Общая площадь работ составляет 40 тысяч квадратных метров, рассказал мэр города Владислав Пинаев.
«Ремонт Ленинградского проспекта на финишной прямой. Подрядчик приступил к третьему, завершающему, этапу реконструкции пешеходной зоны, общая площадь которой 40 тысяч кв. м... Ленинградский проспект стал лидером рейтингового голосования в 2021 году. Реконструкция ведётся в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте».
Он подчеркнул, что на проспекте частично установлены и еще появятся: новая тротуарная плитка, велодорожки, освещение, скамейки, культурные композиции и площадка для пассажиров общественного транспорта с новым павильоном. После всех работ газоны на территории заполнят грунтом и засеют газоном.
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