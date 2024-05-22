В Екатеринбурге после истории с отравлением в «Жизньмарте» опустели полки. Фото

22 мая 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

Полки магазинов сети опустели в Екатеринбурге, Кургане, Тюмени, Челябинске и Перми Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта» В Екатеринбурге в магазинах быстрого питания «Жизньмарт» после информации о массовых отравлениях опустели полки. Корреспондент URA.RU прошелся по некоторым точкам и лично убедился, что прилавки стали выглядеть скромнее. На Ленина, 36 практически нет сэндвичей и онигири, на которые жаловались горожане, но на месте манты. На Карла Либкнехта, 22/1 также замечены пустые полки, а на месте обедали люди. Жители двух уральских городов, Екатеринбурга и Тюмени, отравились после того, как поели в магазине готовой еды «Жизньмарт». Количество пострадавших пока неизвестно, но продукцию уже начали убирать с прилавков во всех точках, в том числе в Кургане, Челябинске и Перми, хотя там случаи отравления не зафиксированы. Компания намерена выплатить пострадавшим миллион рублей, если будет доказано, что люди заработали кишечную инфекцию именно в магазине готовой еды. Все, что известно о массовом отравлении, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в магазинах быстрого питания «Жизньмарт» после информации о массовых отравлениях опустели полки. Корреспондент URA.RU прошелся по некоторым точкам и лично убедился, что прилавки стали выглядеть скромнее. На Ленина, 36 практически нет сэндвичей и онигири, на которые жаловались горожане, но на месте манты. На Карла Либкнехта, 22/1 также замечены пустые полки, а на месте обедали люди. Жители двух уральских городов, Екатеринбурга и Тюмени, отравились после того, как поели в магазине готовой еды «Жизньмарт». Количество пострадавших пока неизвестно, но продукцию уже начали убирать с прилавков во всех точках, в том числе в Кургане, Челябинске и Перми, хотя там случаи отравления не зафиксированы. Компания намерена выплатить пострадавшим миллион рублей, если будет доказано, что люди заработали кишечную инфекцию именно в магазине готовой еды. Все, что известно о массовом отравлении, — в сюжете URA.RU.