Алексей Текслер рассказал о том, что и дальше намерен продолжать работу в должности главы региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 мая обратился к жителям Челябинской области в связи с намерением переизбраться на свою должность осенью 2024 года. Он рассказал о том, что и дальше намерен продолжать работу в должности главы региона, а также поблагодарил челябинцев за неравнодушие и обратную связь.

«Друзья! Сегодня меня спросили, планирую ли я продолжить работу в должности губернатора Челябинской области. На видео мой ответ. Если коротко: да, готов продолжать работу в родном регионе», — обратился к челябинцам Текслер.

Также Алексей Текслер поблагодарил челябинцев за идеи, активность, неравнодушие и постоянную обратную связь. Глава региона сделал акцент на том, что жители региона, как и сам губернатор, любят свою родную землю, и сделают все, чтобы Челябинская область развивалась и двигалась только вперед.

Утром Текслер заявил, выступая перед 300 участниками медиафорума, что получил одобрение президента Владимира Путина на участие в предвыборной гонке. Несколькими часами спустя на расширенном заседании Президиума регионального отделения «Единой России» заместитель полпреда президента в УрФО Борис Кириллов зачитал обращение Владимира Якушева о поддержке кандидатуры Текслера. После этого единороссы единогласно одобрили это решение.