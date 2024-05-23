В ХМАО мать в декрете выиграла автомобиль в лотерею. Фото

24 мая 2024 в 02:32 Размер текста - 17 +

Жительница купила три лотерейных билета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Анна Найденова из ХМАО, которая находится в декрете, выиграла авто в розыгрыше лотереи «Второй шанс: Жми к мечте». Об этом сообщили организаторы национальной лотереи. «И я чисто символически решила купить три билета. И вот, видимо, повезло. Визуально, какие цифры понравилась, такие два билета и выбрала. Третий билет выбрал ребенок. Кто б знал теперь, у кого счастливая рука оказалась. Никогда не верила, что могу где-то выиграть, но мечты сбываются, чудеса бывают», — передают слова победительницы, которая находиться в декрете, в telegram-канале «Национальная Лотерея». Женщина находится в декрете с ребенком трех лет. Она купила билеты на сайте впервые в жизни и лишь потому, что очень давно следит за творчеством певицы Евы Власовой, которая приходила на программу «Мечталлион». Один из трех билетов выиграл 200 рублей, другой — 100 рублей, а третий — ничего. Но именно он и выпал в дополнительном розыгрыше автомобиля «Второй шанс: Жми к мечте». Отмечается, что женщина не следила за акцией и вообще не знала о розыгрыше. В округе восемь жителей стали лотерейными миллионерами с начала 2024 года. Еще двое человек выиграли денежные призы от 500 000 до 1 000 000 рублей Фото: telegram-канал «Национальная Лотерея» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Анна Найденова из ХМАО, которая находится в декрете, выиграла авто в розыгрыше лотереи «Второй шанс: Жми к мечте». Об этом сообщили организаторы национальной лотереи. «И я чисто символически решила купить три билета. И вот, видимо, повезло. Визуально, какие цифры понравилась, такие два билета и выбрала. Третий билет выбрал ребенок. Кто б знал теперь, у кого счастливая рука оказалась. Никогда не верила, что могу где-то выиграть, но мечты сбываются, чудеса бывают», — передают слова победительницы, которая находиться в декрете, в telegram-канале «Национальная Лотерея». Женщина находится в декрете с ребенком трех лет. Она купила билеты на сайте впервые в жизни и лишь потому, что очень давно следит за творчеством певицы Евы Власовой, которая приходила на программу «Мечталлион». Один из трех билетов выиграл 200 рублей, другой — 100 рублей, а третий — ничего. Но именно он и выпал в дополнительном розыгрыше автомобиля «Второй шанс: Жми к мечте». Отмечается, что женщина не следила за акцией и вообще не знала о розыгрыше. В округе восемь жителей стали лотерейными миллионерами с начала 2024 года. Еще двое человек выиграли денежные призы от 500 000 до 1 000 000 рублей