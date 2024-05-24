Крупный банк РФ выкупает у иностранцев часть знакового здания в центре Москвы

«Тинькофф» хочет выкупить здания Центрального телеграфа в центре Москвы

«Тинькофф» планирует здание у кипрской компании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания «Тинькофф» ведет переговоры о покупке зданий Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве у кипрской Riverstretch Trading & Investments. Об этом сообщили источники, близкие к обеим компаниям, а также консультанты, знакомые с деталями потенциальной сделки.

«„Тинькофф“ намерен выкупить весь проект, но по большому счету ему нужны только офисные площади (порядка 28 000 кв. м), которые он хочет использовать для размещения своего Центрального университета», — рассказали источники, передают «Ведомости». При этом собеседники не уточнили, что «Тинькофф» планирует делать с апартаментами.

Рыночную стоимость зданий управляющий партнер Alto Real Estate Fund Наталия Тишендорф оценивает примерно в 25 млрд рублей. Затраты только на офисную часть могут составить около 12 млрд рублей, считает исполнительный директор Remain Александр Богданов.

Ранее «Тинькофф» объявил о планах объединиться с Росбанком. В 2023 году президент России Владимир Путин разрешил Росбанку приобрести акции крупнейших российских компаний. Среди них — ВТБ, «Роснефть», «Газпром» и другие.