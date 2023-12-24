Путин разрешил Росбанку приобрести акции крупнейших российских компаний

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Владимир Путин и Эмомали Рахмон на встрече в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин разрешил Росбанку купить акции десятков компаний Фото:

Президент России Владимир Путин разрешил Росбанку выкупить акции нескольких российских компаний. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В список вошли ВТБ, «Роснефть», «Газпром» и другие компании.

«Разрешить совершение ПАО «Росбанк» сделок по приобретению принадлежащих компании Societe Generelate», — говорится в указе. Среди компаний числятся ВТБ, «Роснефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Мосэнерго», «Лукойл», Северсталь» и другие.

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Президент России Владимир Путин разрешил Росбанку выкупить акции нескольких российских компаний. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В список вошли ВТБ, «Роснефть», «Газпром» и другие компании. «Разрешить совершение ПАО «Росбанк» сделок по приобретению принадлежащих компании Societe Generelate», — говорится в указе. Среди компаний числятся ВТБ, «Роснефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Мосэнерго», «Лукойл», Северсталь» и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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