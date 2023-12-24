Путин разрешил Росбанку приобрести акции крупнейших российских компаний

Владимир Путин разрешил Росбанку купить акции десятков компаний
Президент России Владимир Путин разрешил Росбанку выкупить акции нескольких российских компаний. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В список вошли ВТБ, «Роснефть», «Газпром» и другие компании.
«Разрешить совершение ПАО «Росбанк» сделок по приобретению принадлежащих компании Societe Generelate», — говорится в
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