23 мая 2024

Родителей школьника из ХМАО, игравшего в баскетбол дневником после последнего звонка, вызвали к директору

Школьник из ХМАО, бросавший в кольцо дневник, объяснится перед директором
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьник, бросавший в баскетбольное кольцо дневник, объяснит свой поступок директору и родителям
Школьник, бросавший в баскетбольное кольцо дневник, объяснит свой поступок директору и родителям Фото:

Школьника из Нижневартовска, бросавшего после последнего звонка дневник в баскетбольное кольцо, а также его родителей вызвали к директору школы. Об этом сообщили в соцсетях.

«Вартовские школьники отмечают последний звонок по-разному. Родителей подростка, который записал шуточный ролик с дневником, теперь вызывают в школу», — сообщили в telegram-канале N1.

На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, подросток говорит о том, что раз учебный год уже закончен, значит теперь можно играть дневником в баскетбол. При этом юный вартовчанин несколько раз реализовал задуманное, чем вызвал восторг товарища и внимание в сети к своей персоне.

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Школьника из Нижневартовска, бросавшего после последнего звонка дневник в баскетбольное кольцо, а также его родителей вызвали к директору школы. Об этом сообщили в соцсетях. «Вартовские школьники отмечают последний звонок по-разному. Родителей подростка, который записал шуточный ролик с дневником, теперь вызывают в школу», — сообщили в telegram-канале N1. На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, подросток говорит о том, что раз учебный год уже закончен, значит теперь можно играть дневником в баскетбол. При этом юный вартовчанин несколько раз реализовал задуманное, чем вызвал восторг товарища и внимание в сети к своей персоне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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