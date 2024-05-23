Школьника из Нижневартовска, бросавшего после последнего звонка дневник в баскетбольное кольцо, а также его родителей вызвали к директору школы. Об этом сообщили в соцсетях.
«Вартовские школьники отмечают последний звонок по-разному. Родителей подростка, который записал шуточный ролик с дневником, теперь вызывают в школу», — сообщили в telegram-канале N1.
На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, подросток говорит о том, что раз учебный год уже закончен, значит теперь можно играть дневником в баскетбол. При этом юный вартовчанин несколько раз реализовал задуманное, чем вызвал восторг товарища и внимание в сети к своей персоне.
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