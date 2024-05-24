В Екатеринбурге возле дома пырнули ножом девушку

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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
На месте происшествия работают силовики Фото:

В Екатеринбурге у дома по улице Седова, 17 ножом ранили девушку (по другим данным, парня). На месте работают полицейские и скорая помощь, сообщает очевидец.

«На Седова, 17 пырнули девушку. На месте полиция и скорая помощь. Она вся в крови, ей оказывают помощь», — пишет telegram-канал «Безумный Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. При этом в ряде других каналов сообщается, что пострадал мужчина. Из-за чего произошла потасовка, неизвестно.

По данным канала, из подъезда вывели мужчину с окровавленной рукой. На месте ЧП также работают росгвардейцы. Силовики допрашивают очевидицу.

Официальный представитель свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых опроверг URA.RU появившуюся в Сети информацию о ранении девушки. «Ни ранения, ни тем более, к счастью, убийства в микрорайоне, о котором идет речь, не зафиксировано. В 19:18 в дежурную часть ОП-10 поступил тревожный сигнал о том, что женщина попала в криминальную историю. В реальности это фейк. В одной из квартир дома компания злоупотребляла алкоголем. В ходе вспыхнувшего конфликта мужчина разбил бутылку и случайно порезал руку. Его врачи доставили в 23-ю ГКБ для перевязки. Личность раненого уже установлена. Это гражданин Балдин, 1988 года рождения, прибывший в гости из Красноуфимска. Представители территориального ОВД устанавливают более точные обстоятельства бытовой разборки, по итогам будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметил Горелых.

Обновлено в 20:32 (18:32 МСК). Добавлен комментарий Валерия Горелых.

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В Екатеринбурге у дома по улице Седова, 17 ножом ранили девушку (по другим данным, парня). На месте работают полицейские и скорая помощь, сообщает очевидец. «На Седова, 17 пырнули девушку. На месте полиция и скорая помощь. Она вся в крови, ей оказывают помощь», — пишет telegram-канал «Безумный Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. При этом в ряде других каналов сообщается, что пострадал мужчина. Из-за чего произошла потасовка, неизвестно. По данным канала, из подъезда вывели мужчину с окровавленной рукой. На месте ЧП также работают росгвардейцы. Силовики допрашивают очевидицу. Официальный представитель свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых опроверг URA.RU появившуюся в Сети информацию о ранении девушки. «Ни ранения, ни тем более, к счастью, убийства в микрорайоне, о котором идет речь, не зафиксировано. В 19:18 в дежурную часть ОП-10 поступил тревожный сигнал о том, что женщина попала в криминальную историю. В реальности это фейк. В одной из квартир дома компания злоупотребляла алкоголем. В ходе вспыхнувшего конфликта мужчина разбил бутылку и случайно порезал руку. Его врачи доставили в 23-ю ГКБ для перевязки. Личность раненого уже установлена. Это гражданин Балдин, 1988 года рождения, прибывший в гости из Красноуфимска. Представители территориального ОВД устанавливают более точные обстоятельства бытовой разборки, по итогам будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметил Горелых. Обновлено в 20:32 (18:32 МСК). Добавлен комментарий Валерия Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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