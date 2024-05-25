На Западе рассказали о двойном «ударе» по Зеленскому

Инициатива Бразилии и Китая по урегулированию украинского конфликта и отказ президента США Джо Байдена посетить мирный саммит по Украине в Швейцарии стали неожиданным ударом для главы Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Bloomberg.
«Главная дипломатическая попытка Зеленского заручиться более широкой глобальной поддержкой против России потерпела двойное поражение менее чем за месяц до того, как лидеры соберутся на некогда амбициозный саммит», — сообщило издание. По мнению издания, предложение Бразилии и Китая о создании альтернативной мирной конференции и отказ Джо Байдена в посещении предстоящего саммита в Швейцарии отбросили тень на попытки Зеленского сплотить Запад против РФ.
Ранее Китай и Бразилия выступили за переговоры, отмечая их единственным способом урегулирования конфликта на Украине. Китайский лидер Си Цзиньпин сообщил, что надо созвать мирную конференцию, которую признают Россия и Украина, где состоится справедливое обсуждение всех предложений.
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