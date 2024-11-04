04 ноября 2024

Жительнице Петербурга налили в глаз клей при наращивании ресниц

© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника. Пермь, медсестра, регистратура, диагноз, поликлиника, медицинский работник, больничный, врач пишет, заключение врача
Врачи зафиксировали химический ожог 1-2 степени Фото:

Жительнице Санкт-Петербурга залили клей в глаз во время наращивания ресниц, из-за чего она получила химический ожог. Об этом сообщают СМИ.

«Петербурженке залили клей в глаз во время наращивания ресниц. К медикам она решила обратиться спустя примерно сутки после того, как побывала в салоне красоты. Врачи зафиксировали химический ожог глаза 1-2 степени», — пишет газета «Фонтанка».

Пациентку отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Процедуру женщине делали в местном салоне красоты, в котором наращивание ресниц стоит минимум 2300 рублей.

Ранее окулист Имран Али предупреждал, что просроченная косметика и сон с макияжем могут лишить зрения. Также, по его словам, ослепнуть можно и из-за аллергической реакции. Тем, кто носит контактные линзы, врач порекомендовал вернуться к очкам до полного восстановления глаз.

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Жительнице Санкт-Петербурга залили клей в глаз во время наращивания ресниц, из-за чего она получила химический ожог. Об этом сообщают СМИ. «Петербурженке залили клей в глаз во время наращивания ресниц. К медикам она решила обратиться спустя примерно сутки после того, как побывала в салоне красоты. Врачи зафиксировали химический ожог глаза 1-2 степени», — пишет газета «Фонтанка». Пациентку отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Процедуру женщине делали в местном салоне красоты, в котором наращивание ресниц стоит минимум 2300 рублей. Ранее окулист Имран Али предупреждал, что просроченная косметика и сон с макияжем могут лишить зрения. Также, по его словам, ослепнуть можно и из-за аллергической реакции. Тем, кто носит контактные линзы, врач порекомендовал вернуться к очкам до полного восстановления глаз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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