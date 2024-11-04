Жительнице Петербурга налили в глаз клей при наращивании ресниц

05 ноября 2024 в 06:09 Размер текста - 17 +

Врачи зафиксировали химический ожог 1-2 степени Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Жительнице Санкт-Петербурга залили клей в глаз во время наращивания ресниц, из-за чего она получила химический ожог. Об этом сообщают СМИ. «Петербурженке залили клей в глаз во время наращивания ресниц. К медикам она решила обратиться спустя примерно сутки после того, как побывала в салоне красоты. Врачи зафиксировали химический ожог глаза 1-2 степени», — пишет газета «Фонтанка». Пациентку отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Процедуру женщине делали в местном салоне красоты, в котором наращивание ресниц стоит минимум 2300 рублей. Ранее окулист Имран Али предупреждал, что просроченная косметика и сон с макияжем могут лишить зрения. Также, по его словам, ослепнуть можно и из-за аллергической реакции. Тем, кто носит контактные линзы, врач порекомендовал вернуться к очкам до полного восстановления глаз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительнице Санкт-Петербурга залили клей в глаз во время наращивания ресниц, из-за чего она получила химический ожог. Об этом сообщают СМИ. «Петербурженке залили клей в глаз во время наращивания ресниц. К медикам она решила обратиться спустя примерно сутки после того, как побывала в салоне красоты. Врачи зафиксировали химический ожог глаза 1-2 степени», — пишет газета «Фонтанка». Пациентку отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Процедуру женщине делали в местном салоне красоты, в котором наращивание ресниц стоит минимум 2300 рублей. Ранее окулист Имран Али предупреждал, что просроченная косметика и сон с макияжем могут лишить зрения. Также, по его словам, ослепнуть можно и из-за аллергической реакции. Тем, кто носит контактные линзы, врач порекомендовал вернуться к очкам до полного восстановления глаз.