Жительнице Петербурга налили в глаз клей при наращивании ресниц

Жительнице Санкт-Петербурга залили клей в глаз во время наращивания ресниц, из-за чего она получила химический ожог. Об этом сообщают СМИ.
«Петербурженке залили клей в глаз во время наращивания ресниц. К медикам она решила обратиться спустя примерно сутки после того, как побывала в салоне красоты. Врачи зафиксировали химический ожог глаза 1-2 степени», — пишет газета «Фонтанка».
Пациентку отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Процедуру женщине делали в местном салоне красоты, в котором наращивание ресниц стоит минимум 2300 рублей.
Ранее окулист Имран Али предупреждал, что просроченная косметика и сон с макияжем могут лишить зрения. Также, по его словам, ослепнуть можно и из-за аллергической реакции. Тем, кто носит контактные линзы, врач порекомендовал вернуться к очкам до полного восстановления глаз.
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