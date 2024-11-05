Цены на новогодние елки не порадуют жителей России

Новогодние елки в 2024 году обойдутся россиянам дороже
© Служба новостей «URA.RU»
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Импортные елки могут также подорожать из-за параллельного импорта
Импортные елки могут также подорожать из-за параллельного импорта Фото:

Стоимость новогодних елок в России возрастет по сравнению с прошлым годом. Согласно информации, предоставленной участниками рынка, цена за метр сосен и елей зимой 2023 года составляла в среднем 1000 рублей. Однако в зимний период 2024 года покупателям придется выложить от 1200 до 1500 рублей за метр.

«За новогоднюю елку россиянам в этом году придется заплатить больше, чем в прошлом... Если зимой 2023 сосны и ели торговались в среднем за 1000 рублей за метр, то зимой 2024 они обойдутся покупателям уже в 1200—1500 рублей», — пишет «Парламентская газета».

По сведениям издания, высококачественные премиальные пихты, выращиваемые в Европе, включая такие страны как Дания, Австрия, Польша и Германия, поступают в Россию через неофициальные каналы, в основном через Казахстан и другие приграничные государства. Владелец одной из крупнейших сети магазинов елок Владислав Пухарев отмечает, что закупка пихт производится в евро, что добавляет необходимость учитывать колебания валютного курса при формировании конечной стоимости для потребителей.

В России наблюдается спрос на новогодние поздравления. Продажи билетов на елки увеличились почти вдвое. Об этом ранее рассказал директор по контенту и развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили.

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Стоимость новогодних елок в России возрастет по сравнению с прошлым годом. Согласно информации, предоставленной участниками рынка, цена за метр сосен и елей зимой 2023 года составляла в среднем 1000 рублей. Однако в зимний период 2024 года покупателям придется выложить от 1200 до 1500 рублей за метр. «За новогоднюю елку россиянам в этом году придется заплатить больше, чем в прошлом... Если зимой 2023 сосны и ели торговались в среднем за 1000 рублей за метр, то зимой 2024 они обойдутся покупателям уже в 1200—1500 рублей», — пишет «Парламентская газета». По сведениям издания, высококачественные премиальные пихты, выращиваемые в Европе, включая такие страны как Дания, Австрия, Польша и Германия, поступают в Россию через неофициальные каналы, в основном через Казахстан и другие приграничные государства. Владелец одной из крупнейших сети магазинов елок Владислав Пухарев отмечает, что закупка пихт производится в евро, что добавляет необходимость учитывать колебания валютного курса при формировании конечной стоимости для потребителей. В России наблюдается спрос на новогодние поздравления. Продажи билетов на елки увеличились почти вдвое. Об этом ранее рассказал директор по контенту и развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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