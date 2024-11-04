Путин намекнул на скорое освобождение Курской области: главное о СВО 4 ноября

Путин пообещал скорое освобождение Курской области от украинских военных

04 ноября 2024 в 21:56 Размер текста - 17 +

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с активистами военно-патриотического цента «Вымпел» отметил, что тех в скором времени ожидает большой фронт работ сразу после освобождения Курской области. Тем временем российские военные продолжают активное продвижение на донецком направлении. Главные новости спецоперации к вечеру 4 ноября — в материале URA.RU. В День народного единства президент РФ Владимир Путин провел встречу с волонтерами военно-патриотического центра «Вымпел». В ходе мероприятия с молодежью российский глава намекнул, что в скором времени участников центра ожидает большой объем работы сразу после окончательного освобождения от украинских захватчиков Курской области. В Минобороны РФ подчеркнули, что российские бойцы из группировки «Север» продолжают наступление в Курской области. За сутки они смогли поразить несколько украинских бригад в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. В направлении Леонидово и Плехово ВСУ потеряли до 30 человек. За сутки общие потери ВСУ под Курском составили более 350 человек, уточнили в военном министерстве РФ. Российские военные за сутки поразили нефтеперерабатывающий завод на Украине, а также ударили по военным аэродромам и объектам энергетики в стране. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Атаки были произведены при помощи беспилотников, а также ракетными и артиллерийскими снарядами, добавили в ведомстве. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские солдаты продвинулись за пределы освобожденного населенного пункта Горняк в регионе. Сейчас военные продвигаются в сторону красноармейского направления, уточнил он. Кроме того, в ДНР в связи с успехами российских военных, Украина начала эвакуировать население подконтрольной ей Константиновки, рассказали ТАСС в силовых структурах. Там добавили, что представители городской администрации одни из первых покинули населенный пункт. Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе ставки с военными отметил, что Россия за год стала в десять раз больше использовать беспилотников, по сравнению с прошлым. В связи с этим он призвал усилить системы противовоздушной обороны в стране. Бывший чиновник Госдепа США и президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас в своем материале для Foreign Affairs подчеркнул, что Украина близится к поражению в конфликте с Россией. По его словам, это неудобная правда, которую не хотят принимать в Штатах. Хаас отмечает, что только кандидат в президенты США Дональд Трамп не говорит открыто о том, что готов продолжать помогать Украине. Аналитик подытожил, что Киев должен начать активные переговоры с Россией уже сейчас.