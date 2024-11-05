Американскую корпорацию обвинили в экспорте технологий в РФ на миллионы долларов

Американская корпорация Eleview International Inc. и два ее руководителя столкнулись с обвинениями в незаконном экспорте технологий из США в Россию. Об этом заявили в пресс-службе Министерства юстиции США.
«Американская компания Eleview International Inc. и два ее руководителя обвиняются в экспорте американских технологий в Россию на миллионы долларов в обход ограничений», — передает ТАСС сообщение Минюста США. Директоров компании обвиняют в организации сговора с целью обхода законов о контроле за экспортом.
После начала спецоперации США и другие западные страны ввели беспрецедентное количество санкций в отношении России. Под запрет попал в том числе экспорт технологий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.