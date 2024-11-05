Американскую корпорацию обвинили в экспорте технологий в РФ на миллионы долларов

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Предположительно, компания экспортировала товары на миллионы долларов США
Предположительно, компания экспортировала товары на миллионы долларов США Фото:

Американская корпорация Eleview International Inc. и два ее руководителя столкнулись с обвинениями в незаконном экспорте технологий из США в Россию. Об этом заявили в пресс-службе Министерства юстиции США.

«Американская компания Eleview International Inc. и два ее руководителя обвиняются в экспорте американских технологий в Россию на миллионы долларов в обход ограничений», — передает ТАСС сообщение Минюста США. Директоров компании обвиняют в организации сговора с целью обхода законов о контроле за экспортом.

После начала спецоперации США и другие западные страны ввели беспрецедентное количество санкций в отношении России. Под запрет попал в том числе экспорт технологий.

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Американская корпорация Eleview International Inc. и два ее руководителя столкнулись с обвинениями в незаконном экспорте технологий из США в Россию. Об этом заявили в пресс-службе Министерства юстиции США. «Американская компания Eleview International Inc. и два ее руководителя обвиняются в экспорте американских технологий в Россию на миллионы долларов в обход ограничений», — передает ТАСС сообщение Минюста США. Директоров компании обвиняют в организации сговора с целью обхода законов о контроле за экспортом. После начала спецоперации США и другие западные страны ввели беспрецедентное количество санкций в отношении России. Под запрет попал в том числе экспорт технологий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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