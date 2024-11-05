Пострадавших в результате возгорания нет
В Москве загорелся вагон метро на станции «Кузьминки». Об этом сообщает telegram-канал «112».
«Возгорание вагона поезда метро произошло на станции „Кузьминки“ в сторону центра», — передает telegram-канал. Там добавили, что эвакуация пассажиров из вагона была проведена оперативно, само возгорание ликвидировано. Пострадавших в результате происшествия нет.
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