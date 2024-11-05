112: в Москве загорелся вагон метро. Видео

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Пострадавших в результате возгорания нет
Пострадавших в результате возгорания нет Фото:

В Москве загорелся вагон метро на станции «Кузьминки». Об этом сообщает telegram-канал «112».

«Возгорание вагона поезда метро произошло на станции „Кузьминки“ в сторону центра», — передает telegram-канал. Там добавили, что эвакуация пассажиров из вагона была проведена оперативно, само возгорание ликвидировано. Пострадавших в результате происшествия нет.

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В Москве загорелся вагон метро на станции «Кузьминки». Об этом сообщает telegram-канал «112». «Возгорание вагона поезда метро произошло на станции „Кузьминки“ в сторону центра», — передает telegram-канал. Там добавили, что эвакуация пассажиров из вагона была проведена оперативно, само возгорание ликвидировано. Пострадавших в результате происшествия нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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