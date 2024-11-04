Появилось видео с затонувшей лодкой связанного с ЧВК «Вагнер» бойца

В сети появилось видео с катером, принедлежащим утонувшему в Карелии военному Андрею Ткаченко, связанному с ЧВК «Вагнер». Судно взяли в аренду еще 27 октября, однако его не вернули к назначенной дате, после чего владелец обратился в полицию, сообщили в Государственном комитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
«27 октября двое мужчин с ребенком арендовали катер и выехали из п. Попов Порог к острову Огмушари на рыбалку. Но к назначенной дате (29 октября) катер не вернули. Владелец обратился в полицию... Тело одного из мужчин было обнаружено в воде», — говорится в группе комитета в соцсети «ВКонтакте».
По словам жены бойца, шторм перевернул лодку в 400 метрах от берега, а спастись удалось только ребенку. Восьмилетнего малыша местные жители заметили на ближайшем острове в одиночестве — он сидел и ждал отца. Тело 37-летнего Ткаченко, участвовавшего в боевых действиях в Сирии и зоне СВО, нашли в ходе обследования акватории озера Сегозеро.
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