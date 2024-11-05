ФАС выявила дорожный картель на 1 млрд рублей в рамках нацпроекта

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обнаружила картель в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», на сумму свыше одного млрд рублей. В ходе расследования были возбуждены дела в отношении двух организаций, подозреваемых в нарушении антимонопольного законодательства.
«ФАС выявила картель в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“ на сумму свыше одного млрд рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Уголовное дело возбуждено в отношении АО «Гипростроймост» и ООО «Кузоватовское ДРСУ». Их подозревают в сговоре для поддержания цен на торгах по контрактам, связанным с ремонтом и содержанием автомобильных дорог в Ульяновской области.
Основные доказательства, которые свидетельствуют о совместной экономической деятельности, ФАС получила в ходе проведения внеплановых проверок в офисах различных компаний, расположенных на территории Ульяновской области. Общая сумма начальных цен контрактов, по которым проводилось расследование, предварительно составила более 1,27 млрд рублей. В случае подтверждения вины обеим компаниям грозят значительные оборотные штрафы.
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