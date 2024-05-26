26 мая 2024

В Сургуте подросток залез на дерево высотой в пятиэтажный дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток забрался на верхушку дерева
Подросток забрался на верхушку дерева Фото:

В Сургуте подросток забрался на верхушку дерева высотой в пятиэтажный дом. Момент на видео запечатлели очевидцы.

«Сургутянка прислала видео с подростком, который залез на дерево высотой в 5-этажный дом», — пишет telegram-канал «Omedia24». К публикации прикрепили видеоролик, на котором видно, что парень забрался на верхушку дерева.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном МЧС и УМВД по ХМАО. В ведомствах пообещали дать ответ позже.

Обновлено в 14:24. В окружном УМВД сообщили, что к ним поступило сообщение о об этом инциденте. "Проводится проверка", — уточнили в полиции.

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В Сургуте подросток забрался на верхушку дерева высотой в пятиэтажный дом. Момент на видео запечатлели очевидцы. «Сургутянка прислала видео с подростком, который залез на дерево высотой в 5-этажный дом», — пишет telegram-канал «Omedia24». К публикации прикрепили видеоролик, на котором видно, что парень забрался на верхушку дерева. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном МЧС и УМВД по ХМАО. В ведомствах пообещали дать ответ позже. Обновлено в 14:24. В окружном УМВД сообщили, что к ним поступило сообщение о об этом инциденте. "Проводится проверка", — уточнили в полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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