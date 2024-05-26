Подросток забрался на верхушку дерева
В Сургуте подросток забрался на верхушку дерева высотой в пятиэтажный дом. Момент на видео запечатлели очевидцы.
«Сургутянка прислала видео с подростком, который залез на дерево высотой в 5-этажный дом», — пишет telegram-канал «Omedia24». К публикации прикрепили видеоролик, на котором видно, что парень забрался на верхушку дерева.
Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном МЧС и УМВД по ХМАО. В ведомствах пообещали дать ответ позже.
Обновлено в 14:24. В окружном УМВД сообщили, что к ним поступило сообщение о об этом инциденте. "Проводится проверка", — уточнили в полиции.
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