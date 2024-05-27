Медведев: России нужна только победа и она ее получит

России необходима победа и она ее получит. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Нам нужна только победа и мы ее получим», — сказал Медведев в ходе встречи с офицерами на полигоне Песоченский. Видео с посещения он опубликовал на своей странице «ВКонтакте». Медведев добавил, что благодаря военнослужащим и офицерам страна добьется результатов, которые ей понятны.
Ранее Медведев заявлял, что если США ударят по России, то начнется третья мировая война. Учитывая, что о желании разместить ТЯО в Польше недавно заявил еще и президент Польши Анджей Дуда. Варшава не останется в стороне и наверняка получит свою долю радиоактивного пепла, добавил он.
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России необходима победа и она ее получит. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Нам нужна только победа и мы ее получим», — сказал Медведев в ходе встречи с офицерами на полигоне Песоченский. Видео с посещения он опубликовал на своей странице «ВКонтакте». Медведев добавил, что благодаря военнослужащим и офицерам страна добьется результатов, которые ей понятны. Ранее Медведев заявлял, что если США ударят по России, то начнется третья мировая война. Учитывая, что о желании разместить ТЯО в Польше недавно заявил еще и президент Польши Анджей Дуда. Варшава не останется в стороне и наверняка получит свою долю радиоактивного пепла, добавил он.