27 мая 2024

Медведев: России нужна только победа и она ее получит

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XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Благодаря военнослужащим и офицерам страна добьется результатов, заявил Дмитрий Медведев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

России необходима победа и она ее получит. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Нам нужна только победа и мы ее получим», — сказал Медведев в ходе встречи с офицерами на полигоне Песоченский. Видео с посещения он опубликовал на своей странице «ВКонтакте». Медведев добавил, что благодаря военнослужащим и офицерам страна добьется результатов, которые ей понятны.

Ранее Медведев заявлял, что если США ударят по России, то начнется третья мировая война. Учитывая, что о желании разместить ТЯО в Польше недавно заявил еще и президент Польши Анджей Дуда. Варшава не останется в стороне и наверняка получит свою долю радиоактивного пепла, добавил он.

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России необходима победа и она ее получит. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Нам нужна только победа и мы ее получим», — сказал Медведев в ходе встречи с офицерами на полигоне Песоченский. Видео с посещения он опубликовал на своей странице «ВКонтакте». Медведев добавил, что благодаря военнослужащим и офицерам страна добьется результатов, которые ей понятны. Ранее Медведев заявлял, что если США ударят по России, то начнется третья мировая война. Учитывая, что о желании разместить ТЯО в Польше недавно заявил еще и президент Польши Анджей Дуда. Варшава не останется в стороне и наверняка получит свою долю радиоактивного пепла, добавил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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