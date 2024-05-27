27 мая 2024

Молодежка ЛДПР обнаружила «немыслимое количество просрочки» в магазинах ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Весь найденный некачественный товар уже убрали с полок магазинов Нижневартовска
Весь найденный некачественный товар уже убрали с полок магазинов Нижневартовска Фото:

Активисты молодежной организации от ЛДПР в ХМАО обнаружили «немыслимое количество просрочки» в магазинах Нижневартовска. Проверка прошла под руководством заместителя координатора регионального отделения ЛДПР по работе с молодежью Ивана Огнева.

«Просроченные продукты обнаружила „молодежка ЛДПР в Югре“ в магазинах Нижневартовска. Иван Огнев и активисты молодежной организации проверили магазины продуктов, обнаружили просто немыслимое количество просрочки, нарушение правил маркировки товара, хранения товара, в организации порядка и чистоты магазина», — написано в официальном telegram-канале партии.

Весь некачественный товар уже убрали с полок. Активисты ЛДПР выразили надежду, что ситуация в этих магазинах исправится.

Ранее URA.RU писало, что некоторые жители Нижневартовска приходят к магазину «Магнит», чтобы забрать себе просроченной еды. Ее оставляю сотрудники возле мусорных баков для утилизации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Активисты молодежной организации от ЛДПР в ХМАО обнаружили «немыслимое количество просрочки» в магазинах Нижневартовска. Проверка прошла под руководством заместителя координатора регионального отделения ЛДПР по работе с молодежью Ивана Огнева. «Просроченные продукты обнаружила „молодежка ЛДПР в Югре“ в магазинах Нижневартовска. Иван Огнев и активисты молодежной организации проверили магазины продуктов, обнаружили просто немыслимое количество просрочки, нарушение правил маркировки товара, хранения товара, в организации порядка и чистоты магазина», — написано в официальном telegram-канале партии. Весь некачественный товар уже убрали с полок. Активисты ЛДПР выразили надежду, что ситуация в этих магазинах исправится. Ранее URA.RU писало, что некоторые жители Нижневартовска приходят к магазину «Магнит», чтобы забрать себе просроченной еды. Ее оставляю сотрудники возле мусорных баков для утилизации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...