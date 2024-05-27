Молодежка ЛДПР обнаружила «немыслимое количество просрочки» в магазинах ХМАО

Активисты молодежной организации от ЛДПР в ХМАО обнаружили «немыслимое количество просрочки» в магазинах Нижневартовска. Проверка прошла под руководством заместителя координатора регионального отделения ЛДПР по работе с молодежью Ивана Огнева.
«Просроченные продукты обнаружила „молодежка ЛДПР в Югре“ в магазинах Нижневартовска. Иван Огнев и активисты молодежной организации проверили магазины продуктов, обнаружили просто немыслимое количество просрочки, нарушение правил маркировки товара, хранения товара, в организации порядка и чистоты магазина», — написано в официальном telegram-канале партии.
Весь некачественный товар уже убрали с полок. Активисты ЛДПР выразили надежду, что ситуация в этих магазинах исправится.
Ранее URA.RU писало, что некоторые жители Нижневартовска приходят к магазину «Магнит», чтобы забрать себе просроченной еды. Ее оставляю сотрудники возле мусорных баков для утилизации.
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