27 мая 2024

В Челябинске ФСБ задержала приспешницу украинского террористического легиона. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Приспешница террористической организации была задержана сотрудниками ФСБ Фото:

В Челябинске сотрудники регионального управления ФСБ выявили и задержали приспешницу украинского террористического легиона «Свобода России» (признан террористическим, запрещен на территории РФ). Как сообщили URA.RU 28 мая в пресс-службе ведомства, она была признана виновной в призывах к осуществлению экстремисткой деятельности.

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность жительницы региона, солидарной с идеологией украинской террористической организации „Легион ‚Свобода России‘“. В апреле 2022 года она разместила в интернете материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФСБ по региону.

Там отметили, что в ее отношении следственным органом УФСБ было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности). В суде она признала вину, раскаялась в содеянном. По итогу ее признали виновной и приговорили к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком два с половиной года. Также ей на полгода запретили заниматься администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

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В Челябинске сотрудники регионального управления ФСБ выявили и задержали приспешницу украинского террористического легиона «Свобода России» (признан террористическим, запрещен на территории РФ). Как сообщили URA.RU 28 мая в пресс-службе ведомства, она была признана виновной в призывах к осуществлению экстремисткой деятельности. «Выявлена и пресечена противоправная деятельность жительницы региона, солидарной с идеологией украинской террористической организации „Легион ‚Свобода России‘“. В апреле 2022 года она разместила в интернете материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФСБ по региону. Там отметили, что в ее отношении следственным органом УФСБ было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности). В суде она признала вину, раскаялась в содеянном. По итогу ее признали виновной и приговорили к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком два с половиной года. Также ей на полгода запретили заниматься администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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