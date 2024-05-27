В Челябинске ФСБ задержала приспешницу украинского террористического легиона. Видео

28 мая 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Приспешница террористической организации была задержана сотрудниками ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске сотрудники регионального управления ФСБ выявили и задержали приспешницу украинского террористического легиона «Свобода России» (признан террористическим, запрещен на территории РФ). Как сообщили URA.RU 28 мая в пресс-службе ведомства, она была признана виновной в призывах к осуществлению экстремисткой деятельности. «Выявлена и пресечена противоправная деятельность жительницы региона, солидарной с идеологией украинской террористической организации „Легион ‚Свобода России‘“. В апреле 2022 года она разместила в интернете материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФСБ по региону. Там отметили, что в ее отношении следственным органом УФСБ было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности). В суде она признала вину, раскаялась в содеянном. По итогу ее признали виновной и приговорили к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком два с половиной года. Также ей на полгода запретили заниматься администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске сотрудники регионального управления ФСБ выявили и задержали приспешницу украинского террористического легиона «Свобода России» (признан террористическим, запрещен на территории РФ). Как сообщили URA.RU 28 мая в пресс-службе ведомства, она была признана виновной в призывах к осуществлению экстремисткой деятельности. «Выявлена и пресечена противоправная деятельность жительницы региона, солидарной с идеологией украинской террористической организации „Легион ‚Свобода России‘“. В апреле 2022 года она разместила в интернете материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФСБ по региону. Там отметили, что в ее отношении следственным органом УФСБ было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности). В суде она признала вину, раскаялась в содеянном. По итогу ее признали виновной и приговорили к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком два с половиной года. Также ей на полгода запретили заниматься администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.