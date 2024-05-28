В горящую свердловскую деревню приехал прокурор, идет проверка

На место пожара в деревне Березовка (Свердловская область) приехал прокурор Артинского района Денис Быков. В настоящее время проводится проверка, сотрудники ведомства проконтролируют обеспечение помощи жителям, чьи дома погорели, рассказали в пресс-службе прокуратуры.
«Прокуратура Артинского района проводит проверку в связи с возгоранием жилых домов и иных построек. На место для координации деятельности правоохранительных и надзорных органов выехал прокурор Артинского района Денис Быков», — следует из сообщения. Также прокуроры проверят обеспечение администрацией муниципалитета социальных прав пострадавшим жителям.
Сообщение о ЧП поступило в 14:53. Огонь локализован благодаря проделанной опашке. Возгорание тушат 84 спасателя и 18 единиц спецтехники. По поручению губернатора Евгения Куйвашева, на место пожара приехал глава Аретинского городского округа Алексей Константинов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!