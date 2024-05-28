В горящую свердловскую деревню приехал прокурор, идет проверка

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Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по ЧП
Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по ЧП Фото:

На место пожара в деревне Березовка (Свердловская область) приехал прокурор Артинского района Денис Быков. В настоящее время проводится проверка, сотрудники ведомства проконтролируют обеспечение помощи жителям, чьи дома погорели, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«Прокуратура Артинского района проводит проверку в связи с возгоранием жилых домов и иных построек. На место для координации деятельности правоохранительных и надзорных органов выехал прокурор Артинского района Денис Быков», — следует из сообщения. Также прокуроры проверят обеспечение администрацией муниципалитета социальных прав пострадавшим жителям.

Сообщение о ЧП поступило в 14:53. Огонь локализован благодаря проделанной опашке. Возгорание тушат 84 спасателя и 18 единиц спецтехники. По поручению губернатора Евгения Куйвашева, на место пожара приехал глава Аретинского городского округа Алексей Константинов.

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На место пожара в деревне Березовка (Свердловская область) приехал прокурор Артинского района Денис Быков. В настоящее время проводится проверка, сотрудники ведомства проконтролируют обеспечение помощи жителям, чьи дома погорели, рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Прокуратура Артинского района проводит проверку в связи с возгоранием жилых домов и иных построек. На место для координации деятельности правоохранительных и надзорных органов выехал прокурор Артинского района Денис Быков», — следует из сообщения. Также прокуроры проверят обеспечение администрацией муниципалитета социальных прав пострадавшим жителям. Сообщение о ЧП поступило в 14:53. Огонь локализован благодаря проделанной опашке. Возгорание тушат 84 спасателя и 18 единиц спецтехники. По поручению губернатора Евгения Куйвашева, на место пожара приехал глава Аретинского городского округа Алексей Константинов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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