30 мая 2024

В Озерске пьяный бесправник протаранил жилую многоэтажку

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина был лишен водительских прав
Мужчина был лишен водительских прав Фото:

В Озерске (Челябинская область) пьяный, лишенный прав водитель въехал в многоквартирный дом. Об этом 31 мая сообщили в полиции Озерска.

«На неохраняемой стоянке 38-летний водитель не справился с управлением и врезался в балкон первого этажа. Полицейские установили, что мужчина судим за езду в нетрезвом виде и лишен права управления транспортным средством. Также при прохождении медосвидетельствования было выявлено состояние алкогольного опьянения», — сообщили в городском отделе полиции.

Полицию на место ДТП вызвали жильцы квартиры, в чей балкон врезался автомобиль. Сам виновник аварии не пострадал. В отношении его возбуждено уголовное дело. По решению суда автомобиль пьяного водителя может быть конфискован.

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В Озерске (Челябинская область) пьяный, лишенный прав водитель въехал в многоквартирный дом. Об этом 31 мая сообщили в полиции Озерска. «На неохраняемой стоянке 38-летний водитель не справился с управлением и врезался в балкон первого этажа. Полицейские установили, что мужчина судим за езду в нетрезвом виде и лишен права управления транспортным средством. Также при прохождении медосвидетельствования было выявлено состояние алкогольного опьянения», — сообщили в городском отделе полиции. Полицию на место ДТП вызвали жильцы квартиры, в чей балкон врезался автомобиль. Сам виновник аварии не пострадал. В отношении его возбуждено уголовное дело. По решению суда автомобиль пьяного водителя может быть конфискован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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