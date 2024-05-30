В Озерске пьяный бесправник протаранил жилую многоэтажку

В Озерске (Челябинская область) пьяный, лишенный прав водитель въехал в многоквартирный дом. Об этом 31 мая сообщили в полиции Озерска.
«На неохраняемой стоянке 38-летний водитель не справился с управлением и врезался в балкон первого этажа. Полицейские установили, что мужчина судим за езду в нетрезвом виде и лишен права управления транспортным средством. Также при прохождении медосвидетельствования было выявлено состояние алкогольного опьянения», — сообщили в городском отделе полиции.
Полицию на место ДТП вызвали жильцы квартиры, в чей балкон врезался автомобиль. Сам виновник аварии не пострадал. В отношении его возбуждено уголовное дело. По решению суда автомобиль пьяного водителя может быть конфискован.
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