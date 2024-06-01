Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала власти ФРГ призвать на учет свыше 900 резервистов для борьбы с Россией. Это те люди, которые когда-то давно служили в немецкой армии, но затем ушли с активной службы. Об этом сообщает The Washington Post.
«Мы предлагаем активировать около 900 тысяч резервистов, которые есть у нас в Германии. <…> Мы должны как можно скорее обрести обороноспособность», — заявила Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью изданию Frankfurter Allgemeine (FAZ). Сообщение передает WP. Свое решение председатель аргументировала тем, что якобы так Германия сможет защитить себя от потенциального «российского вторжения». Она подчеркнула, что в стране на протяжении десятка лет не обновляли информацию о резервистах.
Некоторые страны Запада открыто выступали за то, чтобы отправить свои войска на Украину для борьбы с российскими солдатами. Немецкий эксперт по международной безопасности Йоханнес Варвик заявлял, что НАТО является полноценным участником конфликта на Украине. Ранее немецкие офицеры также были уличены в обсуждении потенциальных атак по Крымскому мосту.
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