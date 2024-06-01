«Я спою, но не бесплатно»: Буланова согласилась выступить на свадьбе бывшего мужа

Буланова готова прийти на свадьбу экс-супруга — футболиста Радимова

01 июня 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Бывший муж Булановой намерен снова жениться (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Экс-супруг певицы Татьяны Булановой футболист Владислав Радимов начал подготовку к свадьбе. Артистка готова спеть на его свадьбе, но не бесплатно. Об этом Буланова рассказала журналистам. «Я не против. Если по цене договоримся, то пойду (смеется)», — сказала Буланова журналистам MK.RU в ответ на вопрос о том, готова ли она спеть на свадьбе бывшего мужа. При этом певица добавила, что Радимову вряд ли надо, чтобы экс-жена пела на его новой свадьбе. Экс-супруг певицы Радимов начал подготовку к свадьбе с бизнесвумен из Санкт-Петербурга Анной Кулешовой. Спортсмен выложил в соцсеть заявление на заключение брака, которое паре выдали в ЗАГСе. Буланова пожелала ему счастья и сообщила, что не держит на бывшего супруга зла. Радимов — российский футболист, полузащитник, футбольный тренер. Выступал за сборную России в 1994—2006 годах. Радимов и Буланова поженились в 2005 году. Радимов ради новой любви ушел от гражданской жены, Буланова развелась с мужем-продюсером, в браке с которым прожила 13 лет. 1 декабря 2016 года пара объявила о расставании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-супруг певицы Татьяны Булановой футболист Владислав Радимов начал подготовку к свадьбе. Артистка готова спеть на его свадьбе, но не бесплатно. Об этом Буланова рассказала журналистам. «Я не против. Если по цене договоримся, то пойду (смеется)», — сказала Буланова журналистам MK.RU в ответ на вопрос о том, готова ли она спеть на свадьбе бывшего мужа. При этом певица добавила, что Радимову вряд ли надо, чтобы экс-жена пела на его новой свадьбе. Экс-супруг певицы Радимов начал подготовку к свадьбе с бизнесвумен из Санкт-Петербурга Анной Кулешовой. Спортсмен выложил в соцсеть заявление на заключение брака, которое паре выдали в ЗАГСе. Буланова пожелала ему счастья и сообщила, что не держит на бывшего супруга зла. Радимов — российский футболист, полузащитник, футбольный тренер. Выступал за сборную России в 1994—2006 годах. Радимов и Буланова поженились в 2005 году. Радимов ради новой любви ушел от гражданской жены, Буланова развелась с мужем-продюсером, в браке с которым прожила 13 лет. 1 декабря 2016 года пара объявила о расставании.