«Я спою, но не бесплатно»: Буланова согласилась выступить на свадьбе бывшего мужа

Экс-супруг певицы Татьяны Булановой футболист Владислав Радимов начал подготовку к свадьбе. Артистка готова спеть на его свадьбе, но не бесплатно. Об этом Буланова рассказала журналистам.
«Я не против. Если по цене договоримся, то пойду (смеется)», — сказала Буланова журналистам MK.RU в ответ на вопрос о том, готова ли она спеть на свадьбе бывшего мужа. При этом певица добавила, что Радимову вряд ли надо, чтобы экс-жена пела на его новой свадьбе.
Экс-супруг певицы Радимов начал подготовку к свадьбе с бизнесвумен из Санкт-Петербурга Анной Кулешовой. Спортсмен выложил в соцсеть заявление на заключение брака, которое паре выдали в ЗАГСе. Буланова пожелала ему счастья и сообщила, что не держит на бывшего супруга зла.
Радимов — российский футболист, полузащитник, футбольный тренер. Выступал за сборную России в 1994—2006 годах.
Радимов и Буланова поженились в 2005 году. Радимов ради новой любви ушел от гражданской жены, Буланова развелась с мужем-продюсером, в браке с которым прожила 13 лет. 1 декабря 2016 года пара объявила о расставании.
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Экс-супруг певицы Татьяны Булановой футболист Владислав Радимов начал подготовку к свадьбе. Артистка готова спеть на его свадьбе, но не бесплатно. Об этом Буланова рассказала журналистам. «Я не против. Если по цене договоримся, то пойду (смеется)», — сказала Буланова журналистам MK.RU в ответ на вопрос о том, готова ли она спеть на свадьбе бывшего мужа. При этом певица добавила, что Радимову вряд ли надо, чтобы экс-жена пела на его новой свадьбе. Экс-супруг певицы Радимов начал подготовку к свадьбе с бизнесвумен из Санкт-Петербурга Анной Кулешовой. Спортсмен выложил в соцсеть заявление на заключение брака, которое паре выдали в ЗАГСе. Буланова пожелала ему счастья и сообщила, что не держит на бывшего супруга зла. Радимов — российский футболист, полузащитник, футбольный тренер. Выступал за сборную России в 1994—2006 годах. Радимов и Буланова поженились в 2005 году. Радимов ради новой любви ушел от гражданской жены, Буланова развелась с мужем-продюсером, в браке с которым прожила 13 лет. 1 декабря 2016 года пара объявила о расставании.