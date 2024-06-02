Иран выразил протест послу КНР в Тегеране

02 июня 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Иран не устраивает позиция Китая по принадлежности островов в Персидском заливе, пишет Tasnim Фото: Анна Майорова © URA.RU Иран выразил протест послу Китая в Тегеране в связи с позицией Пекина по принадлежности спорных островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса в Персидском заливе. Об этом сообщает издание Tasnim. «Китайскому дипломату был выражен протест в связи с позицией Пекина о принадлежности островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса в Персидском заливе», — говорится в материале издания. Там добавили, что данные территории являются предметом территориального спора между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Иранское Министерство иностранных дел вызвало китайского посла и довело до его сведения позицию Ирана. Это последовало за заявлением, сделанным по итогам визита президента ОАЭ Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна в Китай, в котором КНР заявила о поддержке усилий ОАЭ по достижению мирного решения проблемы путем двусторонних переговоров в соответствии с международным правом, заключили в материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иран выразил протест послу Китая в Тегеране в связи с позицией Пекина по принадлежности спорных островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса в Персидском заливе. Об этом сообщает издание Tasnim. «Китайскому дипломату был выражен протест в связи с позицией Пекина о принадлежности островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса в Персидском заливе», — говорится в материале издания. Там добавили, что данные территории являются предметом территориального спора между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Иранское Министерство иностранных дел вызвало китайского посла и довело до его сведения позицию Ирана. Это последовало за заявлением, сделанным по итогам визита президента ОАЭ Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна в Китай, в котором КНР заявила о поддержке усилий ОАЭ по достижению мирного решения проблемы путем двусторонних переговоров в соответствии с международным правом, заключили в материале.