В Британии заявили об уничтожении на Украине крупнейшего в мире хранилища газа

02 июня 2024 в 21:21 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили на Украине крупнейшее в мире хранилище природного газа, заявил Александр Меркурис Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время масштабного удара по энергетической системе Украины было разрушено самое большое в мире подземное хранилище природного газа. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис. «Во время массированного удара по энергетической системе Украины было подорвано крупнейшее в мире хранилище природного газа», — заявил Меркурис в своем блоге на Youtube. Согласно его словам, помимо удара по оставшейся части тепловой системы, целью также стало именно крупное подземное хранилище природного газа, которое также используется Евросоюзом. Аналитики считают, что это хранилище, построенное еще в советское время, является самым крупным в Европе, а возможно, и во всем мире. Эксперт Меркурис выразил уверенность в том, что Россия уже построила много крупных газовых хранилищ на своей территории, в то время как для Украины данное разрушение стало катастрофическим событием. Он также отметил, что киевскому руководству может быть легко лгать о количестве сбитых ракет, но скрыть последствия уничтожения объектов энергетической инфраструктуры гораздо сложнее или даже практически невозможно. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что ВС РФ начали наносить удары по энергетическим объектам Украины в ответ на теракт, произошедший на Крымском мосту. Российский лидер отмечал, что Украина первой перешла к нападению на энергетическую инфраструктуру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время масштабного удара по энергетической системе Украины было разрушено самое большое в мире подземное хранилище природного газа. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис. «Во время массированного удара по энергетической системе Украины было подорвано крупнейшее в мире хранилище природного газа», — заявил Меркурис в своем блоге на Youtube. Согласно его словам, помимо удара по оставшейся части тепловой системы, целью также стало именно крупное подземное хранилище природного газа, которое также используется Евросоюзом. Аналитики считают, что это хранилище, построенное еще в советское время, является самым крупным в Европе, а возможно, и во всем мире. Эксперт Меркурис выразил уверенность в том, что Россия уже построила много крупных газовых хранилищ на своей территории, в то время как для Украины данное разрушение стало катастрофическим событием. Он также отметил, что киевскому руководству может быть легко лгать о количестве сбитых ракет, но скрыть последствия уничтожения объектов энергетической инфраструктуры гораздо сложнее или даже практически невозможно. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что ВС РФ начали наносить удары по энергетическим объектам Украины в ответ на теракт, произошедший на Крымском мосту. Российский лидер отмечал, что Украина первой перешла к нападению на энергетическую инфраструктуру.