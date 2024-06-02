В Балашихе задержали подростка, подозреваемого в покушении на двойное убийство

В подмосковной Балашихе задержан молодой человек, подозреваемый в покушении на убийство двух человек. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.
«В Балашихе задержан подозреваемый в покушении на двойное убийство. Следователем следственного отдела по Балашихе ГСУ СК России по Московской области задержан 17-летний подозреваемый в покушении на убийство двух человек», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.
Следствие полагает, что в воскресенье вечером подросток, движимый ревностью, напал с мачете на 18-летнюю девушку и 25-летнего мужчину. Он не смог завершить преступление из-за непредвиденных обстоятельств, уточнили в пресс-службе ведомства.
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