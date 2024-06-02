02 июня 2024

В Балашихе задержали подростка, подозреваемого в покушении на двойное убийство

© Служба новостей «URA.RU»
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Подростка подозревают в покушении на убийство двух человек
Подростка подозревают в покушении на убийство двух человек Фото:

В подмосковной Балашихе задержан молодой человек, подозреваемый в покушении на убийство двух человек. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

«В Балашихе задержан подозреваемый в покушении на двойное убийство. Следователем следственного отдела по Балашихе ГСУ СК России по Московской области задержан 17-летний подозреваемый в покушении на убийство двух человек», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

Следствие полагает, что в воскресенье вечером подросток, движимый ревностью, напал с мачете на 18-летнюю девушку и 25-летнего мужчину. Он не смог завершить преступление из-за непредвиденных обстоятельств, уточнили в пресс-службе ведомства.

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В подмосковной Балашихе задержан молодой человек, подозреваемый в покушении на убийство двух человек. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области. «В Балашихе задержан подозреваемый в покушении на двойное убийство. Следователем следственного отдела по Балашихе ГСУ СК России по Московской области задержан 17-летний подозреваемый в покушении на убийство двух человек», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Следствие полагает, что в воскресенье вечером подросток, движимый ревностью, напал с мачете на 18-летнюю девушку и 25-летнего мужчину. Он не смог завершить преступление из-за непредвиденных обстоятельств, уточнили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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