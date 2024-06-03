Челябинская певица выступила на шоу Андрея Малахова

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Жительница Трехгорного выступила с песней «Горе – не беда»
Жительница Трехгорного выступила с песней «Горе – не беда» Фото:

Певица из Трехгорного (Челябинская область) Светлана Тимерханова снялась в выпуске шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Женщина исполнила песню «Горе — не беда» и рассказала о том, как начала свой творческий путь.

«Пою всю жизнь. Когда организовалась самодеятельность я первая вышла и спела про рябину. Тогда сразу сказали: „вот и родилась в нашем городе звездочка!“», — рассказал Тимерханова в эфире.

Женщина является лауреатов многих фестивалей, а также долгое время выступала на сцене Приборостроительного завода. Она стала ветераном предприятия и именно там попала в кружок самодеятельности.

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Певица из Трехгорного (Челябинская область) Светлана Тимерханова снялась в выпуске шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Женщина исполнила песню «Горе — не беда» и рассказала о том, как начала свой творческий путь. «Пою всю жизнь. Когда организовалась самодеятельность я первая вышла и спела про рябину. Тогда сразу сказали: „вот и родилась в нашем городе звездочка!“», — рассказал Тимерханова в эфире. Женщина является лауреатов многих фестивалей, а также долгое время выступала на сцене Приборостроительного завода. Она стала ветераном предприятия и именно там попала в кружок самодеятельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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