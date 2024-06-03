Челябинская певица выступила на шоу Андрея Малахова

Певица из Трехгорного (Челябинская область) Светлана Тимерханова снялась в выпуске шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Женщина исполнила песню «Горе — не беда» и рассказала о том, как начала свой творческий путь.
«Пою всю жизнь. Когда организовалась самодеятельность я первая вышла и спела про рябину. Тогда сразу сказали: „вот и родилась в нашем городе звездочка!“», — рассказал Тимерханова в эфире.
Женщина является лауреатов многих фестивалей, а также долгое время выступала на сцене Приборостроительного завода. Она стала ветераном предприятия и именно там попала в кружок самодеятельности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!