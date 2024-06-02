В излюбленное место свердловского истеблишмента — яхт-клуб «Коматек» — привезли самую большую яхту в Уральском федеральном округе. Ее доставили в Екатеринбург прямиком из Новороссийска, рассказали URA.RU в «Коматеке».
На днях яхту «Святитель Николай» только опустили на воду и начали готовить к приему гостей. В будущем океаническую лодку можно будет арендовать для свиданий, корпоративов и праздников, ее вместимость — до 15 человек.
Год назад горожане могли покататься на яхте Genesis, которая должна была совершить кругосветную экспедицию, но планы пришлось поменять. В начале ноября путешественники все же отправились до Мумбая, но смогли добраться лишь до Астрахани. Таможня отказалась выпускать команду за границу, потому что яхта сделана из титана, который может относиться к товарам двойного назначения. Экспедицию вновь отложили на полгода.
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