02 июня 2024

В яхт-клуб, популярный у свердловских VIP, привезли самую большую яхту в УрФО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Яхту пока лишь опустили на воду (архивное фото)
Яхту пока лишь опустили на воду (архивное фото) Фото:

В излюбленное место свердловского истеблишмента — яхт-клуб «Коматек» — привезли самую большую яхту в Уральском федеральном округе. Ее доставили в Екатеринбург прямиком из Новороссийска, рассказали URA.RU в «Коматеке».

На днях яхту «Святитель Николай» только опустили на воду и начали готовить к приему гостей. В будущем океаническую лодку можно будет арендовать для свиданий, корпоративов и праздников, ее вместимость — до 15 человек. 

Год назад горожане могли покататься на яхте Genesis, которая должна была совершить кругосветную экспедицию, но планы пришлось поменять. В начале ноября путешественники все же отправились до Мумбая, но смогли добраться лишь до Астрахани. Таможня отказалась выпускать команду за границу, потому что яхта сделана из титана, который может относиться к товарам двойного назначения. Экспедицию вновь отложили на полгода. 

Яхта будет катать екатеринбуржцев уже этим летом
Яхта будет катать екатеринбуржцев уже этим летом
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В излюбленное место свердловского истеблишмента — яхт-клуб «Коматек» — привезли самую большую яхту в Уральском федеральном округе. Ее доставили в Екатеринбург прямиком из Новороссийска, рассказали URA.RU в «Коматеке». На днях яхту «Святитель Николай» только опустили на воду и начали готовить к приему гостей. В будущем океаническую лодку можно будет арендовать для свиданий, корпоративов и праздников, ее вместимость — до 15 человек.  Год назад горожане могли покататься на яхте Genesis, которая должна была совершить кругосветную экспедицию, но планы пришлось поменять. В начале ноября путешественники все же отправились до Мумбая, но смогли добраться лишь до Астрахани. Таможня отказалась выпускать команду за границу, потому что яхта сделана из титана, который может относиться к товарам двойного назначения. Экспедицию вновь отложили на полгода. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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