В ХМАО грядет резкое потепление

В середине недели 5 и 6 июня в отдельных районах Югры ожидается потепление до +28 градусов. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра ХМАО.
«5 июня ожидается кратковременный дождь. Температура ночью +6,+11, местами 0,+5, днем +15,+20, в северных и восточных районах +8,+13, в юго-западных районах +23,+28. 6 июня ночью местами, днем повсеместно кратковременный дождь. Температура ночью +4,+9, местами до +16, днем +14,+19, в отдельных районах до +26», — такой прогноз дают синоптики.
Специалисты платформы «Яндекс. Погода» 5 июня обещают от +8 до +16 градусов в Нижневартовске с небольшими осадками, а 6 июня потепление до +18. В Ханты-Мансийске синоптики прогнозируют дождливую погоду. В среду +9, +14, в четверг +10, +17. На территории Сургута также обещают небольшой дождь со среды по пятницу. 5 июня температура воздуха от +7 до +15 градусов, на следующий день потеплеет до +18.
Ранее URA.RU писало о том, что в последний день весны в ХМАО синоптики обещали потепление до +17 градусов. На отдельных территориях спрогнозировали небольшой дождь.
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