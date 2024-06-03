В ХМАО грядет резкое потепление

В середине недели в ХМАО потеплеет до +28 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре к середине недели потеплеет до +28 градусов
В Югре к середине недели потеплеет до +28 градусов Фото:

В середине недели 5 и 6 июня в отдельных районах Югры ожидается потепление до +28 градусов. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра ХМАО.

«5 июня ожидается кратковременный дождь. Температура ночью +6,+11, местами 0,+5, днем +15,+20, в северных и восточных районах +8,+13, в юго-западных районах +23,+28. 6 июня ночью местами, днем повсеместно кратковременный дождь. Температура ночью +4,+9, местами до +16, днем +14,+19, в отдельных районах до +26», — такой прогноз дают синоптики.

Специалисты платформы «Яндекс. Погода» 5 июня обещают от +8 до +16 градусов в Нижневартовске с небольшими осадками, а 6 июня потепление до +18. В Ханты-Мансийске синоптики прогнозируют дождливую погоду. В среду +9, +14, в четверг +10, +17. На территории Сургута также обещают небольшой дождь со среды по пятницу. 5 июня температура воздуха от +7 до +15 градусов, на следующий день потеплеет до +18.

Ранее URA.RU писало о том, что в последний день весны в ХМАО синоптики обещали потепление до +17 градусов. На отдельных территориях спрогнозировали небольшой дождь.

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В середине недели 5 и 6 июня в отдельных районах Югры ожидается потепление до +28 градусов. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра ХМАО. «5 июня ожидается кратковременный дождь. Температура ночью +6,+11, местами 0,+5, днем +15,+20, в северных и восточных районах +8,+13, в юго-западных районах +23,+28. 6 июня ночью местами, днем повсеместно кратковременный дождь. Температура ночью +4,+9, местами до +16, днем +14,+19, в отдельных районах до +26», — такой прогноз дают синоптики. Специалисты платформы «Яндекс. Погода» 5 июня обещают от +8 до +16 градусов в Нижневартовске с небольшими осадками, а 6 июня потепление до +18. В Ханты-Мансийске синоптики прогнозируют дождливую погоду. В среду +9, +14, в четверг +10, +17. На территории Сургута также обещают небольшой дождь со среды по пятницу. 5 июня температура воздуха от +7 до +15 градусов, на следующий день потеплеет до +18. Ранее URA.RU писало о том, что в последний день весны в ХМАО синоптики обещали потепление до +17 градусов. На отдельных территориях спрогнозировали небольшой дождь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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