Звезда «Уральских пельменей» Юрьева нашла в туфле лезвие

03 июня 2024 в 22:53 Размер текста - 17 +

Юрьева (на фото в середине) нашла лезвие перед началом концерта Фото: Василий Гришин © URA.RU Звезда юмористического проекта «Уральские пельмени» Илана Юрьева (настоящая фамилия — Дылдина — прим. URA.RU) перед выступлением нашла в своем туфле лезвие. Об этом Юрьева написала в соцсети «Можете себе представить? Я в шоке. Хорошо, что не плотно запихнула ногу. Жесть. Кто его мог подложить?», — прокомментировала находку Юрьева. Кто мог положить лезвие в обувь, артистка не знает. В шоу «Уральских пельменей» такого не было ни разу, сообщила она. Юрьева восемь лет замужем за бизнесменом Дмитрием Дылдиным. Совместно они воспитывают дочь. До замужества артистка носила фамилию Исакжанова, но зрители ее знают как Илону Юрьеву. Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михайлова ранее вместе с волонтерами в Челябинске поучаствовала в уборке города. На субботнике «Воды России», преимущественно, были дети и семьи. Значит, тема экологии начинает интересовать детей и подростков, отметила Михайлова. На городском пляже водохранилища Шершни звезда шоу вместе с волонтерами собрала 220 мешков мусора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Звезда юмористического проекта «Уральские пельмени» Илана Юрьева (настоящая фамилия — Дылдина — прим. URA.RU) перед выступлением нашла в своем туфле лезвие. Об этом Юрьева написала в соцсети «Можете себе представить? Я в шоке. Хорошо, что не плотно запихнула ногу. Жесть. Кто его мог подложить?», — прокомментировала находку Юрьева. Кто мог положить лезвие в обувь, артистка не знает. В шоу «Уральских пельменей» такого не было ни разу, сообщила она. Юрьева восемь лет замужем за бизнесменом Дмитрием Дылдиным. Совместно они воспитывают дочь. До замужества артистка носила фамилию Исакжанова, но зрители ее знают как Илону Юрьеву. Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михайлова ранее вместе с волонтерами в Челябинске поучаствовала в уборке города. На субботнике «Воды России», преимущественно, были дети и семьи. Значит, тема экологии начинает интересовать детей и подростков, отметила Михайлова. На городском пляже водохранилища Шершни звезда шоу вместе с волонтерами собрала 220 мешков мусора.