МВД объявило в розыск белорусского спортсмена, воевавшего за ВСУ

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Павел Шурмей участвовал в двух Олимпиадах Фото:

Следком требует заочного ареста бывшего белорусского гребца Павла Шурмея, воевавшего за ВСУ против России. Кроме того, МВД РФ объявило его в розыск.

«Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке Шурмея в базе МВД. Следком, помимо экс-гребца, требует заочного ареста еще трех иностранцев за участие в боевых действиях против РФ.

Шурмей вступил в ВСУ в марте 2022 года. Ранее он участвовал в двух Олимпиадах от Беларуси.

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Следком требует заочного ареста бывшего белорусского гребца Павла Шурмея, воевавшего за ВСУ против России. Кроме того, МВД РФ объявило его в розыск. «Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке Шурмея в базе МВД. Следком, помимо экс-гребца, требует заочного ареста еще трех иностранцев за участие в боевых действиях против РФ. Шурмей вступил в ВСУ в марте 2022 года. Ранее он участвовал в двух Олимпиадах от Беларуси.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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