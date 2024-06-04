Происшествия МВД объявило в розыск белорусского спортсмена, воевавшего за ВСУ 04 июня 2024 в 13:18 Размер текста - 17 + Павел Шурмей участвовал в двух Олимпиадах Фото: Rafal Rusek/Imago/TASS Следком требует заочного ареста бывшего белорусского гребца Павла Шурмея, воевавшего за ВСУ против России. Кроме того, МВД РФ объявило его в розыск. «Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке Шурмея в базе МВД. Следком, помимо экс-гребца, требует заочного ареста еще трех иностранцев за участие в боевых действиях против РФ. Шурмей вступил в ВСУ в марте 2022 года. Ранее он участвовал в двух Олимпиадах от Беларуси. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Следком требует заочного ареста бывшего белорусского гребца Павла Шурмея, воевавшего за ВСУ против России. Кроме того, МВД РФ объявило его в розыск. «Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке Шурмея в базе МВД. Следком, помимо экс-гребца, требует заочного ареста еще трех иностранцев за участие в боевых действиях против РФ. Шурмей вступил в ВСУ в марте 2022 года. Ранее он участвовал в двух Олимпиадах от Беларуси. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям