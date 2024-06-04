МВД объявило в розыск белорусского спортсмена, воевавшего за ВСУ

Павел Шурмей участвовал в двух Олимпиадах
Следком требует заочного ареста бывшего белорусского гребца Павла Шурмея, воевавшего за ВСУ против России. Кроме того, МВД РФ объявило его в розыск.
«Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке Шурмея в базе МВД. Следком, помимо экс-гребца, требует заочного ареста еще трех иностранцев за участие в боевых действиях против РФ.
Шурмей вступил в ВСУ в марте 2022 года. Ранее он участвовал в двух Олимпиадах от Беларуси.
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