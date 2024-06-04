Погибший после московского марафона екатеринбуржец был сотрудником Сбербанка

Екатеринбургский 27-летний атлет Максим Кернер, погибший от теплового удара после марафона в Москве, оказался сотрудником Сбербанка. Об этом URA.RU рассказала его супруга Мария.
«Максим родился в Екатеринбурге, но два года назад мы переехали в Москву. Муж работал в Сбербанке. Он готовился к марафону, бегал по 10-15 километров три раза в неделю. Занимался спортом, ходил в тренажерный зал, играл в футбол. Он был диким любителем футбола — это была его страсть. Вел здоровый образ жизни, никогда не курил, ничего не употреблял. Абсолютно здоровый был человек», — рассказала Мария.
Она призналась, что муж никогда ранее не бегал на такой сильной жаре, какая выпала на день марафона — выше 30 градусов. Как уже сообщалось, Кернеру стало плохо, он потерял сознание, впал в кому и 3 июня умер. О смерти мужа Марии рассказал его друг, который был на соревнованиях. По словам женщины, организаторы забега еще не выходили с ней на связь.
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