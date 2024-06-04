Погибший после московского марафона екатеринбуржец был сотрудником Сбербанка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семью погибшего атлета Максима Кернера поддерживают коллеги из Сбербанка
Семью погибшего атлета Максима Кернера поддерживают коллеги из Сбербанка Фото:

Екатеринбургский 27-летний атлет Максим Кернер, погибший от теплового удара после марафона в Москве, оказался сотрудником Сбербанка. Об этом URA.RU рассказала его супруга Мария.

«Максим родился в Екатеринбурге, но два года назад мы переехали в Москву. Муж работал в Сбербанке. Он готовился к марафону, бегал по 10-15 километров три раза в неделю. Занимался спортом, ходил в тренажерный зал, играл в футбол. Он был диким любителем футбола — это была его страсть. Вел здоровый образ жизни, никогда не курил, ничего не употреблял. Абсолютно здоровый был человек», — рассказала Мария. 

Она призналась, что муж никогда ранее не бегал на такой сильной жаре, какая выпала на день марафона — выше 30 градусов. Как уже сообщалось, Кернеру стало плохо, он потерял сознание, впал в кому и 3 июня умер. О смерти мужа Марии рассказал его друг, который был на соревнованиях. По словам женщины, организаторы забега еще не выходили с ней на связь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбургский 27-летний атлет Максим Кернер, погибший от теплового удара после марафона в Москве, оказался сотрудником Сбербанка. Об этом URA.RU рассказала его супруга Мария. «Максим родился в Екатеринбурге, но два года назад мы переехали в Москву. Муж работал в Сбербанке. Он готовился к марафону, бегал по 10-15 километров три раза в неделю. Занимался спортом, ходил в тренажерный зал, играл в футбол. Он был диким любителем футбола — это была его страсть. Вел здоровый образ жизни, никогда не курил, ничего не употреблял. Абсолютно здоровый был человек», — рассказала Мария.  Она призналась, что муж никогда ранее не бегал на такой сильной жаре, какая выпала на день марафона — выше 30 градусов. Как уже сообщалось, Кернеру стало плохо, он потерял сознание, впал в кому и 3 июня умер. О смерти мужа Марии рассказал его друг, который был на соревнованиях. По словам женщины, организаторы забега еще не выходили с ней на связь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...