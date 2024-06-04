Путин попросил Кравцова не забывать о качестве детского отдыха в РФ

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Детский лагерь "Маяк" перед летней сменой. Свердловская область, Сысерть, кровати, летний лагерь, детский лагерь, спальня, спальная комната
Путин обсудил качество отдыха детей в лагерях Фото:

Президент России Владимир Путин призвал главу Минпросвещения Сергея Кравцова не забывать о качестве детского отдыха в России. Об этом глава государства заявил на совещании с правительством в формате видеоконференции.

В ходе заседания Кравцов заявил, что количество детей в детских лагерях стало больше. «Мы договаривались, что отдых детей будет обеспечен не только количеством, но качеством. Но вы сами сказали, что количество детей увеличивается, главное чтобы было качество. Не забывайте про это», — сказал Путин. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

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Президент России Владимир Путин призвал главу Минпросвещения Сергея Кравцова не забывать о качестве детского отдыха в России. Об этом глава государства заявил на совещании с правительством в формате видеоконференции. В ходе заседания Кравцов заявил, что количество детей в детских лагерях стало больше. «Мы договаривались, что отдых детей будет обеспечен не только количеством, но качеством. Но вы сами сказали, что количество детей увеличивается, главное чтобы было качество. Не забывайте про это», — сказал Путин. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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