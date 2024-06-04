Путин попросил Кравцова не забывать о качестве детского отдыха в РФ

04 июня 2024 в 21:59 Размер текста - 17 +

Путин обсудил качество отдыха детей в лагерях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент России Владимир Путин призвал главу Минпросвещения Сергея Кравцова не забывать о качестве детского отдыха в России. Об этом глава государства заявил на совещании с правительством в формате видеоконференции. В ходе заседания Кравцов заявил, что количество детей в детских лагерях стало больше. «Мы договаривались, что отдых детей будет обеспечен не только количеством, но качеством. Но вы сами сказали, что количество детей увеличивается, главное чтобы было качество. Не забывайте про это», — сказал Путин. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин призвал главу Минпросвещения Сергея Кравцова не забывать о качестве детского отдыха в России. Об этом глава государства заявил на совещании с правительством в формате видеоконференции. В ходе заседания Кравцов заявил, что количество детей в детских лагерях стало больше. «Мы договаривались, что отдых детей будет обеспечен не только количеством, но качеством. Но вы сами сказали, что количество детей увеличивается, главное чтобы было качество. Не забывайте про это», — сказал Путин. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».