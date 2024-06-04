Лидера ОПГ челябинских дорожников Колозяна вернули в СИЗО

05 июня 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

Задержанного ФСБ предполагаемого лидера ОПГ, наживающейся на строительстве дорог в Челябинской области, гендиректора ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвера Колозяна, 5 июня вернули с домашнего ареста в СИЗО. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, он пробудет под стражей до 12 июля. «Областной суд отменил решение Тракторозаводского суда, которым Колозяна отправили под домашний арест. Вынесено новое решение и содержании его под стражей до 12 июля», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой суда. Там сообщили, что уточнят информацию. Сотрудники УФСБ по региону задержали Колозяна в середине декабря 2023 года. Вместе с ним под следствие попали его заместитель Никита Иноземцев и сотрудник ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдар Галлямов. Позднее в аэропорту Челябинска при попытке покинуть территорию РФ был задержан сын Колозяна, Гарник. Всем им были предъявлены обвинения по коррупционным статьям. Следствие полагает, что компания Колозяна подкупила сотрудников контролирующих структур. За деньги они помогали фирме с приемкой работ, предупреждали о проверках. Сумма контрактов, с которых группировка выводила денежные средства, превысила 5,9 млрд рублей. В ходе расследования силовики вышли на след других участников коррупционной схемы. Ими стали начальник одного из отделов «Челябинскавтодор» Артем Степанов и известный в Челябинске «решала» Александр Свиридов. Также по делу о коррупции при строительстве дорог в Челябинской области проходит бывший глава комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска Дмитрий Шиляев. По версии следствия, Колозян платил и ему. Шиляев полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении.