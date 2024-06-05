В Челябинске водитель маршрутки отказался везти пассажиров до конечной остановки. Видео

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Высадивший пассажиров водитель, двигался по маршруту №56 (архивное фото)
Высадивший пассажиров водитель, двигался по маршруту №56 (архивное фото) Фото:

Водитель маршрутки № 56 в Челябинске отказался везти пассажиров до конечной остановки, высадив их на половине пути. Водитель аргументировал это тем, что у него закончился бензин, сообщает telegram-канал «Челябинск с огоньком».

«Я предлагал водителю закончить рейс, по утвержденному маршруту и ехать отдыхать! На что меня послали. Я все понимаю, Комсомольский проспект проехал, собрал за проезд, высадил людей, на Космосе вспомнил, что заканчивается бензин на академика Сахарова решил что раз, три человека, то до вокзала порожняком не поеду», — предает слова читателя telegram-канал.

Также одним из оснований для остановки водитель назвал то, что он отказался везти дальше из-за отсутствия бензина. При этом водитель не отказывался возвращать стоимость проезда. Маршрутка №56 следует до остановки «ЖД Вокзал», пассажиров высадили на остановке «Кольцо Шершни».

Агентство URA.RU связалось перевозчиком. Он сообщил, что о произошедшей ситуации не знает и уточнил, что будет разбираться. От дальнейших комментариев перевозчик отказался.

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Водитель маршрутки № 56 в Челябинске отказался везти пассажиров до конечной остановки, высадив их на половине пути. Водитель аргументировал это тем, что у него закончился бензин, сообщает telegram-канал «Челябинск с огоньком». «Я предлагал водителю закончить рейс, по утвержденному маршруту и ехать отдыхать! На что меня послали. Я все понимаю, Комсомольский проспект проехал, собрал за проезд, высадил людей, на Космосе вспомнил, что заканчивается бензин на академика Сахарова решил что раз, три человека, то до вокзала порожняком не поеду», — предает слова читателя telegram-канал. Также одним из оснований для остановки водитель назвал то, что он отказался везти дальше из-за отсутствия бензина. При этом водитель не отказывался возвращать стоимость проезда. Маршрутка №56 следует до остановки «ЖД Вокзал», пассажиров высадили на остановке «Кольцо Шершни». Агентство URA.RU связалось перевозчиком. Он сообщил, что о произошедшей ситуации не знает и уточнил, что будет разбираться. От дальнейших комментариев перевозчик отказался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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