Водитель маршрутки № 56 в Челябинске отказался везти пассажиров до конечной остановки, высадив их на половине пути. Водитель аргументировал это тем, что у него закончился бензин, сообщает telegram-канал «Челябинск с огоньком».
«Я предлагал водителю закончить рейс, по утвержденному маршруту и ехать отдыхать! На что меня послали. Я все понимаю, Комсомольский проспект проехал, собрал за проезд, высадил людей, на Космосе вспомнил, что заканчивается бензин на академика Сахарова решил что раз, три человека, то до вокзала порожняком не поеду», — предает слова читателя telegram-канал.
Также одним из оснований для остановки водитель назвал то, что он отказался везти дальше из-за отсутствия бензина. При этом водитель не отказывался возвращать стоимость проезда. Маршрутка №56 следует до остановки «ЖД Вокзал», пассажиров высадили на остановке «Кольцо Шершни».
Агентство URA.RU связалось перевозчиком. Он сообщил, что о произошедшей ситуации не знает и уточнил, что будет разбираться. От дальнейших комментариев перевозчик отказался.
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