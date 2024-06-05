Челябинский губернатор Алексей Текслер оценил результаты участия в ПМЭФ-2024. Видео

Челябинский губернатор Алексей Текслер рассказал об участии в ПМЭФ-2024
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Особое внимание губернатор уделил стенду, представляющему на форуме Челябинскую область
Особое внимание губернатор уделил стенду, представляющему на форуме Челябинскую область Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал об участии в Петербургском международном экономическом форуме — 2024. Уже состоялись встречи с потенциальными инвесторами, желающими посетить регион, было подписано немало важных для Южного Урала соглашений, сообщил Текслер в видео, опубликованном 5 июня пресс-службой правительства региона.

«Сегодня, в первый день форума, уже состоялась первая встреча с потенциальными инвесторами. Здесь же будут подписаны соглашения, их много. Будут проводиться встречи с потенциальными инвесторами, нашими партнерами в разных сферах. Уверен, форум пройдет успешно», — поделился Тексер

Глава региона отметил, также Челябинскую область представляет стенд, рассказывающий о Южном Урале и его туристическом потенциале. Он поможет провести форум максимально эффективно для региона, для его развития, подчеркнул губернатор.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал об участии в Петербургском международном экономическом форуме — 2024. Уже состоялись встречи с потенциальными инвесторами, желающими посетить регион, было подписано немало важных для Южного Урала соглашений, сообщил Текслер в видео, опубликованном 5 июня пресс-службой правительства региона. «Сегодня, в первый день форума, уже состоялась первая встреча с потенциальными инвесторами. Здесь же будут подписаны соглашения, их много. Будут проводиться встречи с потенциальными инвесторами, нашими партнерами в разных сферах. Уверен, форум пройдет успешно», — поделился Тексер Глава региона отметил, также Челябинскую область представляет стенд, рассказывающий о Южном Урале и его туристическом потенциале. Он поможет провести форум максимально эффективно для региона, для его развития, подчеркнул губернатор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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