Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал об участии в Петербургском международном экономическом форуме — 2024. Уже состоялись встречи с потенциальными инвесторами, желающими посетить регион, было подписано немало важных для Южного Урала соглашений, сообщил Текслер в видео, опубликованном 5 июня пресс-службой правительства региона.
«Сегодня, в первый день форума, уже состоялась первая встреча с потенциальными инвесторами. Здесь же будут подписаны соглашения, их много. Будут проводиться встречи с потенциальными инвесторами, нашими партнерами в разных сферах. Уверен, форум пройдет успешно», — поделился Тексер
Глава региона отметил, также Челябинскую область представляет стенд, рассказывающий о Южном Урале и его туристическом потенциале. Он поможет провести форум максимально эффективно для региона, для его развития, подчеркнул губернатор.
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