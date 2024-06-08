08 июня 2024

В Свердловской области загорелся автосервис. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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К ликвидации возгорания были привлечены 11 единиц спецтехники (архивное фото)
К ликвидации возгорания были привлечены 11 единиц спецтехники (архивное фото) Фото:

В селе Балтым (Свердловская область) загорелся автосервис. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 14:59 на пульт пожарной охраны города Верхняя Пышма поступило сообщение о пожаре в селе Балтым в районе улицы Магистральная. По поступившей информации произошло возгорание на территории автосервиса на площади 150 квадратных метров», — рассказали в ведомстве.

К 15:49 пожар был потушен. Информации о пострадавших не поступало. К ликвидации возгорания были привлечены 11 единиц спецтехники.

Пожар вспыхнул в районе улицы Магистральная
Пожар вспыхнул в районе улицы Магистральная
Фото:

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В селе Балтым (Свердловская область) загорелся автосервис. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. «В 14:59 на пульт пожарной охраны города Верхняя Пышма поступило сообщение о пожаре в селе Балтым в районе улицы Магистральная. По поступившей информации произошло возгорание на территории автосервиса на площади 150 квадратных метров», — рассказали в ведомстве. К 15:49 пожар был потушен. Информации о пострадавших не поступало. К ликвидации возгорания были привлечены 11 единиц спецтехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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