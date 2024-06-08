К ликвидации возгорания были привлечены 11 единиц спецтехники (архивное фото)
В селе Балтым (Свердловская область) загорелся автосервис. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 14:59 на пульт пожарной охраны города Верхняя Пышма поступило сообщение о пожаре в селе Балтым в районе улицы Магистральная. По поступившей информации произошло возгорание на территории автосервиса на площади 150 квадратных метров», — рассказали в ведомстве.
К 15:49 пожар был потушен. Информации о пострадавших не поступало. К ликвидации возгорания были привлечены 11 единиц спецтехники.
Пожар вспыхнул в районе улицы Магистральная
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