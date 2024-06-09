Пригожин устроил романтическое свидание для Валерии

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Собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты России Владимира Путина. Москва, валерия, пригожин иосиф
Валерий Пригожин и Валерия отметили 20 лет совместной жизни Фото:

Российский композитор и продюсер Иосиф Пригожин в преддверии 20-летней годовщины с момента начала совместной жизни с певицей Валерией, организовал для нее романтический ужин. Пара 5 июня отметила очередную годовщину семейной жизни.

«В этот раз отметили вдвоем наше 20-летие. Романтично, красиво и вкусно», — прокомментировал Иосиф Пригожин. Его слова передает журнал Voice. Перед романтическим свиданием Пригожин подарил своей возлюбленной огромный букет цветов. Валерия появилась перед публикой в изысканном блейзере и широких брюках. Иосиф также отдал предпочтение стилю кэжуал с элементами классики.

Валерия и ее супруг постоянно предпочитают проводить все праздники вместе. В конце прошлого года она рассказала, что вместе с мужем отметим Рождество в Дубае.

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Российский композитор и продюсер Иосиф Пригожин в преддверии 20-летней годовщины с момента начала совместной жизни с певицей Валерией, организовал для нее романтический ужин. Пара 5 июня отметила очередную годовщину семейной жизни. «В этот раз отметили вдвоем наше 20-летие. Романтично, красиво и вкусно», — прокомментировал Иосиф Пригожин. Его слова передает журнал Voice. Перед романтическим свиданием Пригожин подарил своей возлюбленной огромный букет цветов. Валерия появилась перед публикой в изысканном блейзере и широких брюках. Иосиф также отдал предпочтение стилю кэжуал с элементами классики. Валерия и ее супруг постоянно предпочитают проводить все праздники вместе. В конце прошлого года она рассказала, что вместе с мужем отметим Рождество в Дубае.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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