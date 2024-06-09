Пригожин устроил романтическое свидание для Валерии

09 июня 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Валерий Пригожин и Валерия отметили 20 лет совместной жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский композитор и продюсер Иосиф Пригожин в преддверии 20-летней годовщины с момента начала совместной жизни с певицей Валерией, организовал для нее романтический ужин. Пара 5 июня отметила очередную годовщину семейной жизни. «В этот раз отметили вдвоем наше 20-летие. Романтично, красиво и вкусно», — прокомментировал Иосиф Пригожин. Его слова передает журнал Voice. Перед романтическим свиданием Пригожин подарил своей возлюбленной огромный букет цветов. Валерия появилась перед публикой в изысканном блейзере и широких брюках. Иосиф также отдал предпочтение стилю кэжуал с элементами классики. Валерия и ее супруг постоянно предпочитают проводить все праздники вместе. В конце прошлого года она рассказала, что вместе с мужем отметим Рождество в Дубае. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский композитор и продюсер Иосиф Пригожин в преддверии 20-летней годовщины с момента начала совместной жизни с певицей Валерией, организовал для нее романтический ужин. Пара 5 июня отметила очередную годовщину семейной жизни. «В этот раз отметили вдвоем наше 20-летие. Романтично, красиво и вкусно», — прокомментировал Иосиф Пригожин. Его слова передает журнал Voice. Перед романтическим свиданием Пригожин подарил своей возлюбленной огромный букет цветов. Валерия появилась перед публикой в изысканном блейзере и широких брюках. Иосиф также отдал предпочтение стилю кэжуал с элементами классики. Валерия и ее супруг постоянно предпочитают проводить все праздники вместе. В конце прошлого года она рассказала, что вместе с мужем отметим Рождество в Дубае.