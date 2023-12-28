Валерия поделилась планами на Рождество. Видео

Валерия намерена отметить Рождество в Дубае

28 декабря 2023 в 09:27 Размер текста - 17 +

Валерия призналась, что зачастую отмечает праздники далеко от Москвы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российская певица Валерия призналась, что Рождество встретит в Дубае, вместе со своим мужем Иосифом Пригожиным. Она рассказала, что зачастую праздники проводит далеко от Москвы. «Рождество отмечаем, но чаще всего праздник выпадает у нас на отпуск, а мы проводим его где-то вдали от Москвы. <…> На [это] Рождество улетим в Дубай», — рассказала Валерия в разговоре с Пятым каналом. Она также отметила, что если праздники удается отметить в Москве, то обязательно посещает рождественскую службу вместе с супругом. Ранее сообщалось, что Валерия примет участие в новогоднем фильме «Я тебя люблю — Je t’aime». Она исполнит там песню на французском языке, передает телеканал 360.

Российская певица Валерия призналась, что Рождество встретит в Дубае, вместе со своим мужем Иосифом Пригожиным. Она рассказала, что зачастую праздники проводит далеко от Москвы. «Рождество отмечаем, но чаще всего праздник выпадает у нас на отпуск, а мы проводим его где-то вдали от Москвы. <…> На [это] Рождество улетим в Дубай», — рассказала Валерия в разговоре с Пятым каналом. Она также отметила, что если праздники удается отметить в Москве, то обязательно посещает рождественскую службу вместе с супругом. Ранее сообщалось, что Валерия примет участие в новогоднем фильме «Я тебя люблю — Je t’aime». Она исполнит там песню на французском языке, передает телеканал 360.