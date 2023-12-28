Валерия поделилась планами на Рождество. Видео

Валерия намерена отметить Рождество в Дубае
© Служба новостей «URA.RU»
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299 лет городу. Концерт Валерии на площади Театр - театр. Пермь, певица валерия
Валерия призналась, что зачастую отмечает праздники далеко от Москвы Фото:

Российская певица Валерия призналась, что Рождество встретит в Дубае, вместе со своим мужем Иосифом Пригожиным. Она рассказала, что зачастую праздники проводит далеко от Москвы.

«Рождество отмечаем, но чаще всего праздник выпадает у нас на отпуск, а мы проводим его где-то вдали от Москвы. <…> На [это] Рождество улетим в Дубай», — рассказала Валерия в разговоре с Пятым каналом. Она также отметила, что если праздники удается отметить в Москве, то обязательно посещает рождественскую службу вместе с супругом.

Ранее сообщалось, что Валерия примет участие в новогоднем фильме «Я тебя люблю — Je t’aime». Она исполнит там песню на французском языке, передает телеканал 360.

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Российская певица Валерия призналась, что Рождество встретит в Дубае, вместе со своим мужем Иосифом Пригожиным. Она рассказала, что зачастую праздники проводит далеко от Москвы. «Рождество отмечаем, но чаще всего праздник выпадает у нас на отпуск, а мы проводим его где-то вдали от Москвы. <…> На [это] Рождество улетим в Дубай», — рассказала Валерия в разговоре с Пятым каналом. Она также отметила, что если праздники удается отметить в Москве, то обязательно посещает рождественскую службу вместе с супругом. Ранее сообщалось, что Валерия примет участие в новогоднем фильме «Я тебя люблю — Je t’aime». Она исполнит там песню на французском языке, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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