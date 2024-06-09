ХМАО стал лидером по росту социально-экономического развития в РФ

Рейтинг социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа за последний год вырос более чем на семь баллов. Согласно данным аналитиков РИА Рейтинг, по этому показателю Югра стала лидером среди регионов РФ.
«По итогам 2023 года интегральный рейтинг социально-экономического развития вырос у 79 регионов. Наиболее существенно он увеличился у Ханты-Мансийского автономного округа (+7,3 балла)», — сообщаются в исследовании.
В общем списке регионов Югра заняла четвертое место с показателем в 82,3 балла, в то время как по итогам 2022 года находилась на пятой позиции. Опережает ХМАО лишь Москва, Санкт-Петербург и республика Татарстан. Аналитики отмечают, что Югра на протяжении нескольких лет входит в первую пятерку лидеров социально-экономического развития в стране — это говорит о том, что в перспективе регион сохранит свои позиции.
ХМАО и ЯНАО ранее попали в топ-3 рейтинга по уровню благосостояния семей среди регионов РФ. Ямал оказался на первом месте списка. Потенциально возможный остаток денег среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в 2023 году составляет — 141 260 рублей. А ХМАО заняло третью строчку с показателем в 93 516 рублей.
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