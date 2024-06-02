ЯНАО и ХМАО стали лидерами по достатку семьи

Жители ХМАО и ЯНАО попали в топ-3 рейтинга по уровню благосостояния семей среди регионов РФ. Об этом сообщают исследования РИА Новостей.
«Лидерами рейтинга по уровню благосостояния семей среди российских регионов в 2023 году стали ЯНАО, Москва и ХМАО. В конце списка оказались Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня», — указано в исследовании.
ЯНАО оказался на первом месте рейтинга. Потенциально возможный остаток денег среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в 2023 году составляет — 141 260 рублей. А ХМАО стоит на третьем месте с показателем в 93 516 рублей.
Рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с двумя работающими со средней для региона зарплатой. Считались деньги после минимальных расходов на основании данных Росстата. Предполагалось, что в семье двое взрослых и двое детей.
В ЯНАО отмечается рост среднемесячной зарплаты. В январе 2024 год она составляла 142 тысячи рублей. Это на девять процентов выше, чем годом ранее. Реальные доходы населения растут более низкими темпами — на 2,5%.
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