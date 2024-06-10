В Екатеринбурге резко подорожало вторичное жилье

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Средняя цена квадратного метра сейчас составляет 122,7 тысячи рублей Фото:

Квадратный метр вторичного жилья в Екатеринбурге подорожал на 13,80% и теперь стоит 126,8 тысяч рублей. Год назад, в мае 2023 года, цена была на уровне 112,1 тысячи рублей, следует из ежемесячного обзора агентства «Этажи», размещенного на его сайте.

«В сравнении с маем 2023 года стоимость квадратного метра вторичного жилья выросла на 14880 рублей (+13,80%), и теперь составляет 126,8 тысяч вместо 112,1 тыс. рублей. Средняя цена предложения за этот период — 122731 руб./кв. м.», — говорится в обзоре.

При этом, ранее другой сервис — «Авито Недвижимость» — в середине мая приводил URA.RU другую статистику. Так, в период с марта по апрель стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке Екатеринбурга оценивалась как снизившаяся на 2% — до 149 тысяч рублей.

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Квадратный метр вторичного жилья в Екатеринбурге подорожал на 13,80% и теперь стоит 126,8 тысяч рублей. Год назад, в мае 2023 года, цена была на уровне 112,1 тысячи рублей, следует из ежемесячного обзора агентства «Этажи», размещенного на его сайте. «В сравнении с маем 2023 года стоимость квадратного метра вторичного жилья выросла на 14880 рублей (+13,80%), и теперь составляет 126,8 тысяч вместо 112,1 тыс. рублей. Средняя цена предложения за этот период — 122731 руб./кв. м.», — говорится в обзоре. При этом, ранее другой сервис — «Авито Недвижимость» — в середине мая приводил URA.RU другую статистику. Так, в период с марта по апрель стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке Екатеринбурга оценивалась как снизившаяся на 2% — до 149 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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