В Екатеринбурге подешевели квартиры на вторичке

© Служба новостей «URA.RU»
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Вторичное жилье дешевле новых квартир
Вторичное жилье дешевле новых квартир Фото:

В Екатеринбурге стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке снизилась на 2%, аналитикой с URA.RU поделились в «Авито Недвижимость». Эксперты сравнили показатели вторичного рынка жилья по итогам апреля 2024 года.

«Сейчас благоприятное время для тех, кто планирует покупку квартиры без привлечения заемных средств. Вторичное жилье обычно дешевле, чем варианты в новом фонде, а некоторые продавцы в условиях снижающегося спроса готовы дополнительно предложить скидку за быстрый выход на сделку», — рассказал Сергей Еремкин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости». Он также отметил, что обжитые квартиры на вторичном рынке продаются чаще, чем «голые» новостройки.

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Екатеринбурга составляет 7,2 млн рублей — это на 1% дешевле, чем в прошлом году. Цена одного квадратного метра «вторички» за март-апрель текущего года составляет 149 тысяч рублей — это меньше на 2%, чем в прошлом году. В этот же период предложение выросло на 3%, и на столько же снизился спрос.

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В Екатеринбурге стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке снизилась на 2%, аналитикой с URA.RU поделились в «Авито Недвижимость». Эксперты сравнили показатели вторичного рынка жилья по итогам апреля 2024 года. «Сейчас благоприятное время для тех, кто планирует покупку квартиры без привлечения заемных средств. Вторичное жилье обычно дешевле, чем варианты в новом фонде, а некоторые продавцы в условиях снижающегося спроса готовы дополнительно предложить скидку за быстрый выход на сделку», — рассказал Сергей Еремкин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости». Он также отметил, что обжитые квартиры на вторичном рынке продаются чаще, чем «голые» новостройки. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Екатеринбурга составляет 7,2 млн рублей — это на 1% дешевле, чем в прошлом году. Цена одного квадратного метра «вторички» за март-апрель текущего года составляет 149 тысяч рублей — это меньше на 2%, чем в прошлом году. В этот же период предложение выросло на 3%, и на столько же снизился спрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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