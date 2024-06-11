Депутаты изменят структуру челябинского заксобрания

Депутаты законодательного собрания Челябинской области 13 июня внесут изменения в структуру ЗСО. Два комитета — по регламенту и депутатской этике и по информационной политике — объединят, сообщили в пресс-службе заксобрания.
«С развитием социальных сетей темы информационной политики и депутатской этики стали неразрывно связаны. Поэтому есть запрос на объединение этих двух направлений. Будет сформирован новый комитет по регламенту, депутатской этике и информационной политике. Согласно регламенту Законодательного собрания, депутаты могут входить в состав не более двух комитетов. Теперь у коллег преобразованных комитетов появится возможность выбрать еще одно направление деятельности», — цитируют в пресс-службе спикера заксобрания Олега Гербера.
Комитет по регламенту им депутатской этике 11 июня одобрил изменения в структуру заксобрания. В результате структура примет вид, который она имела до 2012 года, когда вопросы информполитики, регламента и депутатской этики были в ведении одного комитета. Окончательное решение будет принято на заседании законодательного собрания области 13 июня.
Ожидается, что объединенный комитет возглавит председатель комитета по регламенту и этике Василий Швецов. Гербер, руководящий комитетом по информполитике, станет председателем комитета по бюджету.
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