Депутаты изменят структуру челябинского заксобрания

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Василий Швецов (на фото стоит) возглавит объединенный комитет по регламенту, депутатской этике и информполитике
Василий Швецов (на фото стоит) возглавит объединенный комитет по регламенту, депутатской этике и информполитике Фото:

Депутаты законодательного собрания Челябинской области 13 июня внесут изменения в структуру ЗСО. Два комитета — по регламенту и депутатской этике и по информационной политике — объединят, сообщили в пресс-службе заксобрания.

«С развитием социальных сетей темы информационной политики и депутатской этики стали неразрывно связаны. Поэтому есть запрос на объединение этих двух направлений. Будет сформирован новый комитет по регламенту, депутатской этике и информационной политике. Согласно регламенту Законодательного собрания, депутаты могут входить в состав не более двух комитетов. Теперь у коллег преобразованных комитетов появится возможность выбрать еще одно направление деятельности», — цитируют в пресс-службе спикера заксобрания Олега Гербера.

Комитет по регламенту им депутатской этике 11 июня одобрил изменения в структуру заксобрания. В результате структура примет вид, который она имела до 2012 года, когда вопросы информполитики, регламента и депутатской этики были в ведении одного комитета. Окончательное решение будет принято на заседании законодательного собрания области 13 июня.

Ожидается, что объединенный комитет возглавит председатель комитета по регламенту и этике Василий Швецов. Гербер, руководящий комитетом по информполитике, станет председателем комитета по бюджету.

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Депутаты законодательного собрания Челябинской области 13 июня внесут изменения в структуру ЗСО. Два комитета — по регламенту и депутатской этике и по информационной политике — объединят, сообщили в пресс-службе заксобрания. «С развитием социальных сетей темы информационной политики и депутатской этики стали неразрывно связаны. Поэтому есть запрос на объединение этих двух направлений. Будет сформирован новый комитет по регламенту, депутатской этике и информационной политике. Согласно регламенту Законодательного собрания, депутаты могут входить в состав не более двух комитетов. Теперь у коллег преобразованных комитетов появится возможность выбрать еще одно направление деятельности», — цитируют в пресс-службе спикера заксобрания Олега Гербера. Комитет по регламенту им депутатской этике 11 июня одобрил изменения в структуру заксобрания. В результате структура примет вид, который она имела до 2012 года, когда вопросы информполитики, регламента и депутатской этики были в ведении одного комитета. Окончательное решение будет принято на заседании законодательного собрания области 13 июня. Ожидается, что объединенный комитет возглавит председатель комитета по регламенту и этике Василий Швецов. Гербер, руководящий комитетом по информполитике, станет председателем комитета по бюджету.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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