В Сухом Логу (Свердловская область) отметили День России автопробегом, который устроили Свердловская областная федерация бокса, оренбургское казачье войско и казачье общество «Станица Сухоложская». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе федерации бокса.
«Мы как можем поддерживаем: собираем гуманитарную помощь, организуем автопробеги, мы отправим видео, чтобы они увидели и порадовались, что нам здесь небезразлично», — сказал заместитель атамана СКО «Станица Сухоложское». Участники автопробега, состоящего из более чем 20 автомобилей, проехали по окрестным селам, отдав дань уважения и возложив цветы у мемориалов погибшим воинам.
Целью мероприятия стало патриотическое воспитание молодежи и демонстрация единства нации. Это событие стало одним из многих, направленных на укрепление общественного духа.
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