В Свердловской области прошел патриотический автопробег в честь Дня России. Видео

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В мероприятии приняли участие более 20 машин
В мероприятии приняли участие более 20 машин Фото:

В Сухом Логу (Свердловская область) отметили День России автопробегом, который устроили Свердловская областная федерация бокса, оренбургское казачье войско и казачье общество «Станица Сухоложская». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе федерации бокса.

«Мы как можем поддерживаем: собираем гуманитарную помощь, организуем автопробеги, мы отправим видео, чтобы они увидели и порадовались, что нам здесь небезразлично», — сказал заместитель атамана СКО «Станица Сухоложское». Участники автопробега, состоящего из более чем 20 автомобилей, проехали по окрестным селам, отдав дань уважения и возложив цветы у мемориалов погибшим воинам.

Целью мероприятия стало патриотическое воспитание молодежи и демонстрация единства нации. Это событие стало одним из многих, направленных на укрепление общественного духа.

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В Сухом Логу (Свердловская область) отметили День России автопробегом, который устроили Свердловская областная федерация бокса, оренбургское казачье войско и казачье общество «Станица Сухоложская». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе федерации бокса. «Мы как можем поддерживаем: собираем гуманитарную помощь, организуем автопробеги, мы отправим видео, чтобы они увидели и порадовались, что нам здесь небезразлично», — сказал заместитель атамана СКО «Станица Сухоложское». Участники автопробега, состоящего из более чем 20 автомобилей, проехали по окрестным селам, отдав дань уважения и возложив цветы у мемориалов погибшим воинам. Целью мероприятия стало патриотическое воспитание молодежи и демонстрация единства нации. Это событие стало одним из многих, направленных на укрепление общественного духа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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