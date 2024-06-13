Челябинские бизнесмены кормили детсадовцев и клиентов соцучреждений фальсифицированным маслом. Предприятие города Георгиевск Ставропольского края выпустило сливочное масло ненадлежащего качества, с превышением использования в нем растительного масел, после чего продукт направили в Челябинскую область, сообщили 14 июня в пресс-службе «Россельхознадзора».
«Установлено, что предприятие города Георгиевск Ставропольского края выпустило сливочное масло, изготовленное, судя по данным внесенных в информационную систему Россельхознадзора, из неизвестного сырья и на производственной площадке, проверить деятельность которой не представляется возможным. Масло неизвестного качества было направлено на предприятия пяти регионов страны, в том числе в Челябинскую область», — сообщили в ведомстве.
В свою очередь челябинские бизнесмены отправили масло в Республику Хакассия, там же в детсаду Черногорска от него были отобраны пробы. По результатам лабораторных исследований, проведенных Кемеровским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ», установлено, что масло не соответствует по жирно-кислотному состав, поскольку в нем имеются жиры растительного происхождения.
На основании этого за оборот фальсифицированной продукции 27 мая управление объявило предостережение челябинскому предприятию. Соцучреждения проинформированы о получении фальсифицированной продукции. На момент установления факта нарушения масло в детских учреждениях уже было использовано.
Также Уральское управление Россельхознадзора установило, что ранее, в апреле 2023 года, фальсифицированное масло из Ставрополья в Челябинской области получил еще один бизнесмен, который направил его в семь соцобъектов Челябинска и в одно соцучреждение Копейска. Ему также было объявлено предостережение.
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