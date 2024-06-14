Подрядчик заканчивает ремонт дороги, которая ведет к деревне Харенки под Нижним Тагилом. Это место известно тем, что дома тут в свое время приобрели известные политики (в частности, экс-губернатор Эдуард Россель) и бизнесмены (в частности, экс-гендиректор УГМК Андрей Козицын, глава Тагилбанка Алексей Чеканов, экс-директор Богословского алюминиевого завода Анатолий Сысоев, ныне покойный). О ходе ремонта отчитался департамент информационной политики региона.
«Работы по капремонту автодороги Илим-Колпаковка ведутся с опережением графика. Важно, что в кратчайшие сроки будет выполнено не только дорожное полотно, но и обустройство инфраструктуры. Это станет точкой роста для окрестных малых населенных пунктов», — отметил замначальника Управления автодорог Свердловской области Александр Окунский.
Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В общей сложности планируют отремонтировать 16 километров дороги. Ко второму этапу приступят в 2025 году, отметили в ДИПе.
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