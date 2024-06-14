Свердловские власти проложили новую дорогу к VIP-деревне, где дом у Росселя. Карта

14 июня 2024 в 21:25 Размер текста - 17 +

Работы ведутся в рамках нацпроекта Фото: Илья Московец © URA.RU Подрядчик заканчивает ремонт дороги, которая ведет к деревне Харенки под Нижним Тагилом. Это место известно тем, что дома тут в свое время приобрели известные политики (в частности, экс-губернатор Эдуард Россель) и бизнесмены (в частности, экс-гендиректор УГМК Андрей Козицын, глава Тагилбанка Алексей Чеканов, экс-директор Богословского алюминиевого завода Анатолий Сысоев, ныне покойный). О ходе ремонта отчитался департамент информационной политики региона. «Работы по капремонту автодороги Илим-Колпаковка ведутся с опережением графика. Важно, что в кратчайшие сроки будет выполнено не только дорожное полотно, но и обустройство инфраструктуры. Это станет точкой роста для окрестных малых населенных пунктов», — отметил замначальника Управления автодорог Свердловской области Александр Окунский. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В общей сложности планируют отремонтировать 16 километров дороги. Ко второму этапу приступят в 2025 году, отметили в ДИПе. Фото: департамент информационной политики Свердловской области Скриншот с «Яндекс. Карт» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подрядчик заканчивает ремонт дороги, которая ведет к деревне Харенки под Нижним Тагилом. Это место известно тем, что дома тут в свое время приобрели известные политики (в частности, экс-губернатор Эдуард Россель) и бизнесмены (в частности, экс-гендиректор УГМК Андрей Козицын, глава Тагилбанка Алексей Чеканов, экс-директор Богословского алюминиевого завода Анатолий Сысоев, ныне покойный). О ходе ремонта отчитался департамент информационной политики региона. «Работы по капремонту автодороги Илим-Колпаковка ведутся с опережением графика. Важно, что в кратчайшие сроки будет выполнено не только дорожное полотно, но и обустройство инфраструктуры. Это станет точкой роста для окрестных малых населенных пунктов», — отметил замначальника Управления автодорог Свердловской области Александр Окунский. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В общей сложности планируют отремонтировать 16 километров дороги. Ко второму этапу приступят в 2025 году, отметили в ДИПе.