МЧС по ХМАО раскрыло адреса пунктов временного размещения жителей во время паводка. Список

В школах ХМАО открыли 10 пунктов размещения для жителей затопленных поселений
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В школах ХМАО оборудовали 10 пунктов временного размещения жителей затопленных поселений
В школах ХМАО оборудовали 10 пунктов временного размещения жителей затопленных поселений Фото:
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В МЧС по ХМАО назвали места, где расположены пункты временного размещения для жителей территорий, попавших в зону подтопления во время паводка. Они находятся в Нижневартовске, Лангепасе, Березовском, Сургутском и Нижневартовском районах ХМАО. 

«Пункты временного размещения расположены в селе Саранпауль Березовского района, поселении Угут Сургутского района. По три пункта оборудованы в Лангепасе и Нижневартовске, два — в Излучинске Нижневартовского района», — сообщил МЧС по ХМАО в telegram-канале.

Адреса пунктов временного размещения в ХМАО:

Березовский район:

  • МБОУ «Саранпаульская средняя школа», с. Саранпауль, ул. Вокуева д. 12;

Сургутский район:

  • МБОУ «Угутская средняя общеобразовательная школа», с.п. Угут, ул. Сосновая, д. 12а;

Город Лангепас:

  • МБОУ «Средняя школа №5», г. Лангепас, ул. Дружбы Народов, д.7;
  • МБОУ «Средняя школа №1», г. Лангепас, ул. Парковая, д.3 (резервный);
  • ЛГ МАУ ДО «Спортивная школа „Лангепас“ г. Лангепас, Солнечная улица, 23;

Город Нижневартовск:

  • МБОУ «Средняя школа №34», г. Нижневартовск, ул. Пермская, 19;
  • МБОУ «Средняя школа №13», г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 17в;
  • МБОУ «Средняя школа №17», г. Нижневартовск, ул. Заводская, д.9;

Нижневартовский район:

  • МБОУ «Излучинская СОШ № 1», п. Излучинск, ул. Школьная, д. 5;
  • МБОУ «Излучинская СОШ № 2», п. Излучинск, ул. Школьная, д. 7.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО подтоплено 724 приусадебных участка и шесть домов в СНТ. Группа беспилотников ведет постоянный мониторинг подтопленных территорий.

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В МЧС по ХМАО назвали места, где расположены пункты временного размещения для жителей территорий, попавших в зону подтопления во время паводка. Они находятся в Нижневартовске, Лангепасе, Березовском, Сургутском и Нижневартовском районах ХМАО.  «Пункты временного размещения расположены в селе Саранпауль Березовского района, поселении Угут Сургутского района. По три пункта оборудованы в Лангепасе и Нижневартовске, два — в Излучинске Нижневартовского района», — сообщил МЧС по ХМАО в telegram-канале. Адреса пунктов временного размещения в ХМАО: Березовский район: Сургутский район: Город Лангепас: Город Нижневартовск: Нижневартовский район: Ранее URA.RU писало, что в ХМАО подтоплено 724 приусадебных участка и шесть домов в СНТ. Группа беспилотников ведет постоянный мониторинг подтопленных территорий.
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