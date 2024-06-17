В МЧС по ХМАО назвали места, где расположены пункты временного размещения для жителей территорий, попавших в зону подтопления во время паводка. Они находятся в Нижневартовске, Лангепасе, Березовском, Сургутском и Нижневартовском районах ХМАО.
«Пункты временного размещения расположены в селе Саранпауль Березовского района, поселении Угут Сургутского района. По три пункта оборудованы в Лангепасе и Нижневартовске, два — в Излучинске Нижневартовского района», — сообщил МЧС по ХМАО в telegram-канале.
Адреса пунктов временного размещения в ХМАО:
Березовский район:
- МБОУ «Саранпаульская средняя школа», с. Саранпауль, ул. Вокуева д. 12;
Сургутский район:
- МБОУ «Угутская средняя общеобразовательная школа», с.п. Угут, ул. Сосновая, д. 12а;
Город Лангепас:
- МБОУ «Средняя школа №5», г. Лангепас, ул. Дружбы Народов, д.7;
- МБОУ «Средняя школа №1», г. Лангепас, ул. Парковая, д.3 (резервный);
- ЛГ МАУ ДО «Спортивная школа „Лангепас“ г. Лангепас, Солнечная улица, 23;
Город Нижневартовск:
- МБОУ «Средняя школа №34», г. Нижневартовск, ул. Пермская, 19;
- МБОУ «Средняя школа №13», г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 17в;
- МБОУ «Средняя школа №17», г. Нижневартовск, ул. Заводская, д.9;
Нижневартовский район:
- МБОУ «Излучинская СОШ № 1», п. Излучинск, ул. Школьная, д. 5;
- МБОУ «Излучинская СОШ № 2», п. Излучинск, ул. Школьная, д. 7.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО подтоплено 724 приусадебных участка и шесть домов в СНТ. Группа беспилотников ведет постоянный мониторинг подтопленных территорий.
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