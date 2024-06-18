Адвокаты «Макфы» в одиннадцатый раз пожаловались на решение суда

Адвокаты «Макфы» обратились с очередной жалобой в рамках национализации фирмы

19 июня 2024 в 01:50 Размер текста - 17 +

Центральный суд Челябинска принял очередную жалобу от юристов по делу «Макфы» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Бывшие владельцы компании «Макфа» обратились в Центральный районный суд Челябинска с очередной апелляционной жалобой на решение в рамках национализации предприятия. Она стала одиннадцатой по счету с начала июня. Регистрация новой жалобы произошла 18 июня, следует из картотеки суда. «Регистрация жалобы (представления) в суде. Дата — 18 июня 2024 года», — говорится в сообщении суда. Как рассказывало URA.RU ранее, Челябинский областной суд готовится рассмотреть очередную апелляцию экс-владельцев «Макфа» 5 июля. Информация о предстоящем заседании была также опубликована в картотеке дел суда. Передача дела судье была зафиксирована 6 июня. Адвокаты челябинского экс-губернатора Михаила Юревича 17 июня заявили о ряде нарушений при национализации «Макфы». Всего в тексте апелляционной жалобы отмечены 16 пунктов, которые, по мнению стороны защиты, противоречат правильности принятого решения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшие владельцы компании «Макфа» обратились в Центральный районный суд Челябинска с очередной апелляционной жалобой на решение в рамках национализации предприятия. Она стала одиннадцатой по счету с начала июня. Регистрация новой жалобы произошла 18 июня, следует из картотеки суда. «Регистрация жалобы (представления) в суде. Дата — 18 июня 2024 года», — говорится в сообщении суда. Как рассказывало URA.RU ранее, Челябинский областной суд готовится рассмотреть очередную апелляцию экс-владельцев «Макфа» 5 июля. Информация о предстоящем заседании была также опубликована в картотеке дел суда. Передача дела судье была зафиксирована 6 июня. Адвокаты челябинского экс-губернатора Михаила Юревича 17 июня заявили о ряде нарушений при национализации «Макфы». Всего в тексте апелляционной жалобы отмечены 16 пунктов, которые, по мнению стороны защиты, противоречат правильности принятого решения.