Адвокаты «Макфы» в одиннадцатый раз пожаловались на решение суда

Бывшие владельцы компании «Макфа» обратились в Центральный районный суд Челябинска с очередной апелляционной жалобой на решение в рамках национализации предприятия. Она стала одиннадцатой по счету с начала июня. Регистрация новой жалобы произошла 18 июня, следует из картотеки суда.
«Регистрация жалобы (представления) в суде. Дата — 18 июня 2024 года», — говорится в сообщении суда.
Как рассказывало URA.RU ранее, Челябинский областной суд готовится рассмотреть очередную апелляцию экс-владельцев «Макфа» 5 июля. Информация о предстоящем заседании была также опубликована в картотеке дел суда. Передача дела судье была зафиксирована 6 июня.
Адвокаты челябинского экс-губернатора Михаила Юревича 17 июня заявили о ряде нарушений при национализации «Макфы». Всего в тексте апелляционной жалобы отмечены 16 пунктов, которые, по мнению стороны защиты, противоречат правильности принятого решения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!