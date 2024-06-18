18 июня 2024

Адвокаты «Макфы» в одиннадцатый раз пожаловались на решение суда

Адвокаты «Макфы» обратились с очередной жалобой в рамках национализации фирмы
© Служба новостей «URA.RU»
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Центральный суд Челябинска принял очередную жалобу от юристов по делу «Макфы» Фото:
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Бывшие владельцы компании «Макфа» обратились в Центральный районный суд Челябинска с очередной апелляционной жалобой на решение в рамках национализации предприятия. Она стала одиннадцатой по счету с начала июня. Регистрация новой жалобы произошла 18 июня, следует из картотеки суда.

«Регистрация жалобы (представления) в суде. Дата — 18 июня 2024 года», — говорится в сообщении суда.

Как рассказывало URA.RU ранее, Челябинский областной суд готовится рассмотреть очередную апелляцию экс-владельцев «Макфа» 5 июля. Информация о предстоящем заседании была также опубликована в картотеке дел суда. Передача дела судье была зафиксирована 6 июня.

Адвокаты челябинского экс-губернатора Михаила Юревича 17 июня заявили о ряде нарушений при национализации «Макфы». Всего в тексте апелляционной жалобы отмечены 16 пунктов, которые, по мнению стороны защиты, противоречат правильности принятого решения.

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Бывшие владельцы компании «Макфа» обратились в Центральный районный суд Челябинска с очередной апелляционной жалобой на решение в рамках национализации предприятия. Она стала одиннадцатой по счету с начала июня. Регистрация новой жалобы произошла 18 июня, следует из картотеки суда. «Регистрация жалобы (представления) в суде. Дата — 18 июня 2024 года», — говорится в сообщении суда. Как рассказывало URA.RU ранее, Челябинский областной суд готовится рассмотреть очередную апелляцию экс-владельцев «Макфа» 5 июля. Информация о предстоящем заседании была также опубликована в картотеке дел суда. Передача дела судье была зафиксирована 6 июня. Адвокаты челябинского экс-губернатора Михаила Юревича 17 июня заявили о ряде нарушений при национализации «Макфы». Всего в тексте апелляционной жалобы отмечены 16 пунктов, которые, по мнению стороны защиты, противоречат правильности принятого решения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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